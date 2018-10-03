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Стала известна точная дача отключения горячей воды в домах жителей улиц Парковой и Первомайской в Пинске

04.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Строительные работы по модернизации тепловой сети в районе улиц Первомайской и Парковой стартовали в сентябре. Напомним, там ведется полная замена старых коммуникаций, на которых ежегодно выявлялись повреждения.

Стала известна точная дача отключения горячей воды в домах жителей улиц Парковой и Первомайской в Пинске
Для производства, врезки и переподключения на новые сети теплоносители в местах работ точечно придется отключать.

4 октября энергетики прекратят питание тепломагистрали по улице Первомайской. Здесь на один день произойдет отключение от горячего водоснабжения «запитанных» жилых домов и некоторых административных зданий по улицам:

  • Первомайская, 108, 108а, 110, 112, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123а, 125, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 128, 132, 134, 136;
  • Парковая 1,2, 3, 4, 5, 9, 9а;
  • Юная 14;
  • Гайдаенко 4;
  • Телефонная 1,3, 5, 2, 15, 8.

Сегодня горячей воды также не будет в детском саду № 29, средних школах № 2, № 11 и на «станции юннатов».

С 8 по 15 октября прекратится подача тепла в жилых домах по адресам:

  • ул. Первомайская, 141, 145;
  • ул. Парковая, 1, 2, 4, 9, 9а.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

 

 
 
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