Стала известна точная дача отключения горячей воды в домах жителей улиц Парковой и Первомайской в Пинске



Для производства, врезки и переподключения на новые сети теплоносители в местах работ точечно придется отключать.

4 октября энергетики прекратят питание тепломагистрали по улице Первомайской. Здесь на один день произойдет отключение от горячего водоснабжения «запитанных» жилых домов и некоторых административных зданий по улицам:

Первомайская, 108, 108а, 110, 112, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123а, 125, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 128, 132, 134, 136;

Парковая 1,2, 3, 4, 5, 9, 9а;

Юная 14;

Гайдаенко 4;

Телефонная 1,3, 5, 2, 15, 8.

Сегодня горячей воды также не будет в детском саду № 29, средних школах № 2, № 11 и на «станции юннатов».

С 8 по 15 октября прекратится подача тепла в жилых домах по адресам:

ул. Первомайская, 141, 145;

ул. Парковая, 1, 2, 4, 9, 9а.