Отопление подключено во всех соцучреждениях Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным на утро 4 октября все социальные учреждения Беларуси подключены к отоплению. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на сегодняшнее утро объекты социального обеспечения, здравоохранения и образования подключены к отоплению во всех регионах страны на 100%. Также тепло поступает в жилфонд: Минск - 71%, Могилевская область - 38%, Минская - 32%, Гродненская - 70%, Витебская - 22%, Брестская - 4%. Гомельская область до настоящего времени решение о начале отопительного сезона в жилфонде региона не приняла", - сказал Геннадий Акстилович.

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