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Пропавшую в Брестском районе 92-летнюю пенсионерку нашла служебная собака
04.10.2018 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Служебный лабрадор департамента охраны нашел пропавшую 92-летнюю женщину,
2 октября в Ленинский отдел департамента охраны поступила информация о том, что в деревне Страдечь ушла из дома в неизвестном направлении престарелая женщина.
На помощь в поисках пенсионерки отправили кинологический наряд с лабрадором по кличке Кьяра. Собака взяла след пропавшей, обошла двор и повела милиционеров к железнодорожному переезду. Там она свернула к лесу и через 150 метров в траве нашла разыскиваемую женщину.
Как выяснилось, 92-летней женщине стало плохо и она не могла самостоятельно передвигаться.
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92-летней женщине стало плохо и она не могла самостоятельно передвигаться.
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