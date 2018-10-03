Пропавшую в Брестском районе 92-летнюю пенсионерку нашла служебная собака

Служебный лабрадор департамента охраны нашел пропавшую 92-летнюю женщину, сообщает областное управление департамента охраны.

2 октября в Ленинский отдел департамента охраны поступила информация о том, что в деревне Страдечь ушла из дома в неизвестном направлении престарелая женщина.

На помощь в поисках пенсионерки отправили кинологический наряд с лабрадором по кличке Кьяра. Собака взяла след пропавшей, обошла двор и повела милиционеров к железнодорожному переезду. Там она свернула к лесу и через 150 метров в траве нашла разыскиваемую женщину.

Как выяснилось, 92-летней женщине стало плохо и она не могла самостоятельно передвигаться.