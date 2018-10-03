Пошло тепло! В квартирах Могилева начали включать отопление

В квартиры Могилева начали подавать тепло — решение о начале отопительного сезона в жилфонде принял горисполком . На подключение к отоплению всех квартир может понадобиться несколько дней.

Отопительный сезон в Могилевской области начался 2 октября — тепло начали поэтапно подавать в больницы, учреждения образования, библиотеки и др. С 3 октября облисполком разрешил подключать к отоплению дома.

Решение о включении отопления в каждом из районов области принимают местные исполкомы в зависимости от погоды.

Если в доме включили отопление, но в вашей квартире батареи холодные, звоните в свое ЖЭУ или в Центральную диспетчерскую горисполкома по телефонам: 115, 42−30−58, 42−25−40.