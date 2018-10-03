|
Пошло тепло! В квартирах Могилева начали включать отопление
04.10.2018 13:59 — Новости Общества | Tut.by
В квартиры Могилева начали подавать тепло — решение о начале отопительного сезона в жилфонде
Отопительный сезон в Могилевской области
Решение о включении отопления в каждом из районов области принимают местные исполкомы в зависимости от погоды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подключать жилфонд к отоплению начали 4 октября. Чтобы тепло стало во всех домах, может понадобиться несколько дней.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)