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Пошло тепло! В квартирах Могилева начали включать отопление

04.10.2018 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В квартиры Могилева начали подавать тепло — решение о начале отопительного сезона в жилфонде принял горисполком. На подключение к отоплению всех квартир может понадобиться несколько дней.

Отопительный сезон в Могилевской области начался 2 октября — тепло начали поэтапно подавать в больницы, учреждения образования, библиотеки и др. С 3 октября облисполком разрешил подключать к отоплению дома.

Решение о включении отопления в каждом из районов области принимают местные исполкомы в зависимости от погоды.

Если в доме включили отопление, но в вашей квартире батареи холодные, звоните в свое ЖЭУ или в Центральную диспетчерскую горисполкома по телефонам: 115, 42−30−58, 42−25−40.

 
Теги: Могилев
 
 
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Подключать жилфонд к отоплению начали 4 октября. Чтобы тепло стало во всех домах, может понадобиться несколько дней.
 
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