Красивый октябрьский уикенд. Погода в Витебске в выходные

К выходным погода улучшится, и, по предварительному прогнозу, нас ожидает красивый октябрьский уикенд. В субботу и воскресенье будет довольно тепло и без осадков, сообщает pogoda.by.



Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 6 октября, температура воздуха ночью — +9…11 °С, днем — +14…16 °С. Без осадков, небольшая облачность. Но впечатление от погожего дня испортит ветер порывами до 15 метров в секунду.

Такая же погода в Витебске будет и в воскресенье, 7 октября.