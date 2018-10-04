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Красивый октябрьский уикенд. Погода в Витебске в выходные
05.10.2018 06:51 — Новости Общества | Tut.by
К выходным погода улучшится, и, по предварительному прогнозу, нас ожидает красивый октябрьский уикенд. В субботу и воскресенье будет довольно тепло и без осадков,
В субботу, 6 октября, температура воздуха ночью — +9…11 °С, днем — +14…16 °С. Без осадков, небольшая облачность. Но впечатление от погожего дня испортит ветер порывами до 15 метров в секунду.
Такая же погода в Витебске будет и в воскресенье, 7 октября.
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В субботу и воскресенье ожидается довольно теплая и без осадков погода.
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