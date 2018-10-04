ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси стартует неделя против смертной казни

05.10.2018 07:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 5 по 10 октября в Беларуси проходит неделя против смертной казни. Разные мероприятия по этой теме организуют эксперты из лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Весна». Напомним, в этом году были расстреляны двое белорусов, а еще четверо находятся в камере «смертников» и ждут казни.


Неделя против казни проходит в Беларуси уже шестой год «с целью прекращения этого бесчеловечного вида наказания». Правозащитники напоминают, что нигде в Европе и на постсоветском пространстве смертная казнь не практикуется. Главные аргументы противников казни: право на жизнь гарантировано Всемирной декларацией ООН и Конституцией Беларуси; а любая судебная система не застрахована от ошибки.

На ближайшие пару дней в областных центрах запланированы показы кино по теме смертной казни, выставка в Минске, музыкальные фестивали «Рок за жизнь» и служба в костеле.

Напомним, о казни приговоренных родные нередко узнают случайно: по возвращенным вещам из СИЗО, справки о смерти. Место захоронения не сообщается. В мае, например, СМИ во время другого процесса узнали о казни двух человек. Первый — Алексей Михаленя, осужденный за убийство двух пенсионеров (ранее уже судимый за убийство). Второй — Виктор Летов, за убийство сокамерника (до того убил еще двух).


В камере «смертников» сейчас находятся четверо: Верховный суд оставил их приговоры в силе. Заключенные могут написать прошение о помиловании на имя президента, но шансы ничтожны — общественности известен лишь один такой случай.

Двое из них — фигуранты «дела черных риелторов из Могилева». Согласно приговору, Игорь Гершанков и Семен Бережной лишили жизни шестерых человек, а еще одному «готовили» смерть. Еще двое, Вячеслав Сухарко и Александр Жильников — признаны виновными в убийстве трех человек — молодой пары в Минске и мужчины в Колодищах.

Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?». 80% ответили «нет», и лишь 17% — положительно.

В 2017 году Александр Лукашенко заявил, что отмена такого вида наказания возможна только по итогам нового референдума. Однако президент уверен: если это и произойдет, то «вы знаете, какой будет результат».

Весной стало известно, что депутаты не исключают возможности провести референдум по вопросу отмены смертной казни. Но пока мнения людей изучают на региональном уровне.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 124
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году были расстреляны двое белорусов, а еще четверо находятся в камере "смертников" и ждут.
 
Новости дня
Новости общества
 
Красивый октябрьский уикенд. Погода в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика