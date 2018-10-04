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Солнце и сильный ветер. Что принесут в Могилев наступающие выходные
05.10.2018 09:03 — Новости Общества | Tut.by
А вот и солнце! И пусть сегодня в Могилеве еще прохладно, зато выходные будут теплыми. Правда, прогнозируют и сильный порывистый ветер, но разве это важно при 16-ти градусах тепла? Наслаждаемся, друзья! Потому что в понедельник вернется глубокая осень.
Сегодня, 5 октября, будет солнечно, но все еще прохладно — не более +10°С.
В субботу прогнозируют до +15°С и ясную солнечную погоду. А еще — порывистый ветер до 14 м/с.
В воскресенье, 7 октября, будут переменная облачность и по-прежнему сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха составит +16°С.
А в понедельник вернется осень: обещают максимум +9°С и пасмурную погоду. Утром сохранится порывистый ветер.
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С понедельника резко похолодает, станет пасмурно. Но середина недели обещает быть теплой и солнечной.
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