Солнце и сильный ветер. Что принесут в Могилев наступающие выходные

А вот и солнце! И пусть сегодня в Могилеве еще прохладно, зато выходные будут теплыми. Правда, прогнозируют и сильный порывистый ветер, но разве это важно при 16-ти градусах тепла? Наслаждаемся, друзья! Потому что в понедельник вернется глубокая осень.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 5 октября, будет солнечно, но все еще прохладно — не более +10°С.

В субботу прогнозируют до +15°С и ясную солнечную погоду. А еще — порывистый ветер до 14 м/с.

В воскресенье, 7 октября, будут переменная облачность и по-прежнему сильный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха составит +16°С.

А в понедельник вернется осень: обещают максимум +9°С и пасмурную погоду. Утром сохранится порывистый ветер.

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