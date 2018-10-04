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У белорусско-польской границы нашли схрон, а там - 100 мешков сигарет
05.10.2018 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские пограничники нашли у границы с Польшей несколько тайников, где хранилось более сотни мешков с сигаретами. Задержан один человек, а других причастных ищут. Об этом
Сначала у границы со стороны Беларуси сотрудники Гродненской погранслужбы задержали мужчину. 36-летний житель Гродно так и не мог объяснить, зачем он гуляет в полукилометре от рубежа. При себе у него была копия паспорта и рюкзак с камуфлированной одеждой.
Тем временем с другой стороны границы сотрудники наблюдали семерых граждан — предположительно, пособников. Когда они поняли, что их заметили, то скрылись.
Полагают, что люди хотели переместить через границу крупную партию «товаров подакцизной группы» белорусского производства. Нашли припрятанными 100 мешков.
По данным TUT.BY, речь идет о сигаретах, и общий вес превышает тонну.
Там же, в схронах, были припрятаны лестница, рюкзаки со спецодеждой, более 40 приспособлений «для сокрытия следов перемещения контрабанды через границу».
В отношении задержанного начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Идет розыск других причастных.
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Подозреваемых спугнули, и товар не пересек границу. Один человек задержан, остальных ищут.
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