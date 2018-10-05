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Судебные эксперты Брестчины теперь проводят экспертизу электробытовой техники
06.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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— Новый вид экспертиз будет востребован, — отметила Татьяна Коток. — Необходимость в этом обусловлена результатами проведенного управлением ГКСЭ по Брестской области анализа потребностей судов и граждан в исследовании объектов электробытовой техники (кухонные электромеханические машины, пылесосы, утюги, чайники, кофеварки и другие).
Татьяна Коток добавила, что специалисты Госкомитета судебных экспертиз прошли соответствующую подготовку, а в управлении имеется современное оборудование для проведения экспертиз данного направления.
Данные документы могут быть использованы гражданами для защиты своих прав и законных интересов в судебном процессе при рассмотрении дел, связанных с реализацией некачественной бытовой техники.
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> Как сообщила корреспонденту pinsknews.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток,...
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