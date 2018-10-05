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Судебные эксперты Брестчины теперь проводят экспертизу электробытовой техники

06.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Судебные эксперты Брестчины теперь проводят экспертизу электробытовой техники
Как сообщила корреспонденту pinsknews.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток, новый вид экспертиз в областном управлении ГКСЭ внедрили с сентября нынешнего года.

Электромеханические и электротехнические устройства бытового назначения теперь можно исследовать на предмет обнаружения неисправностей, дефектов (отнесение их к производственным или эксплуатационным), наличия признаков ремонтных работ, изменений, «переделок» и их влияние на характеристики электробытовой техники.

— Новый вид экспертиз будет востребован, — отметила Татьяна Коток. — Необходимость в этом обусловлена результатами проведенного управлением ГКСЭ по Брестской области анализа потребностей судов и граждан в исследовании объектов электробытовой техники (кухонные электромеханические машины, пылесосы, утюги, чайники, кофеварки и другие).

Татьяна Коток добавила, что специалисты Госкомитета судебных экспертиз прошли соответствующую подготовку, а в управлении имеется современное оборудование для проведения экспертиз данного направления.

По результатам исследований оформляется заключение эксперта с приложением необходимого иллюстративного материала.

Данные документы могут быть использованы гражданами для защиты своих прав и законных интересов в судебном процессе при рассмотрении дел, связанных с реализацией некачественной бытовой техники.

 
 
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> Как сообщила корреспонденту pinsknews.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток,...
 
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