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В числе участников проекта «Вместе для каждого» есть и пинчане
06.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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«За Вело Брест» и «Время Земли» идут в регионы. Делают это ребята не номенклатурно-бумажным способом, сняв кабинет и посадив туда человека с факсом. Все проходит постепенно, с прощупыванием почвы и исследованием инфраструктуры.
Она содержит в себе начинку из трех интенсивных тренингов, практических заданий, стажировок и встреч с представителями власти и бизнеса. Мы сходили на первое занятие программы и узнали, как готовят гражданских активистов, почему кампании планируются с пессимизмом и на что рассчитывают организаторы.
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Первый тренинг проекта был полностью посвящен работе в команде. На протяжении семи часов участники, отвлекаясь на обеденный перерыв и кофе-паузы, искали пути решения проблем, делились на команды и находили общий язык друг с другом. Так, поделившись рандомным способом на три команды, активисты продумывали, как будут решать заданную проблему. Организаторы же выступали в роли представителей власти, СМИ и народа, которых, в зависимости от заявленной проблемы, нужно было задействовать.
Несмотря на отсутствие опыта в подобных тренингах, участники активно в него включились. Обсуждая решения друг друга, они оттачивали полученные теоретические навыки. Каждый находил в тренинге что-то свое. Например, Елена из Пинска узнала о методиках сбора пожертвований. Адвокат с 25-летним стажем, последние пять она бесплатно консультирует благотворительный фонд “Полиэлиос”.
Александр же пришел на тренинг для повышения своего профессионального уровня и прокачки скиллов по общению с людьми. Не обошлось и без желания хорошо провести время.
После интенсивного тренинг-дня, участники получили практические задания. Каждому из них нужно будет выявить эко/вело-проблемы в своем городе, найти 5 единомышленников, проанализировать ситуацию и узнать, как с подобным боролись гражданские активисты. Для этого дается неделя. По окончании программы активисты будут находиться на трехдневных стажировках. Проходить они будут на базе организаций “Время Земли” и “За Вело Брест”.
В самом конце будет организована встреча с экспертами по гражданской активности, представителями власти и бизнеса. Это должно стать толчком для появления новых гражданских инициатив. Возможно, кому-то понадобится время. Кто-то присоединиться к активу главной вело-организации города. Главное, что подобные тренинги не проходят даром и существуют люди, для которых активная гражданская позиция – не просто красивая фраза из конституционного права.
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> «За Вело Брест» и «Время Земли» идут в регионы. Делают это ребята не номенклатурно-бумажным способом, сняв кабинет и посадив туда человека с факсом. Все проходит...
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