В числе участников проекта «Вместе для каждого» есть и пинчане

«За Вело Брест» и «Время Земли» идут в регионы. Делают это ребята не номенклатурно-бумажным способом, сняв кабинет и посадив туда человека с факсом. Все проходит постепенно, с прощупыванием почвы и исследованием инфраструктуры.

— В этом году организация уже провела серию стажировок по гражданской активности для жителей Брестской области. Следующим шагом стала программа “Вместе для каждого”, которая реализуется при финансовой поддержке Евросоюза, — рассказал корреспонденту pinsknews.by Вадим Борисевич.

Она содержит в себе начинку из трех интенсивных тренингов, практических заданий, стажировок и встреч с представителями власти и бизнеса. Мы сходили на первое занятие программы и узнали, как готовят гражданских активистов, почему кампании планируются с пессимизмом и на что рассчитывают организаторы.

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На тренинг в воскресенье приехало 25 человек из Пинска, Пружан и других городов области. Всего на участие в программе было подано более 50 заявок. Преимущество отдавалось людям из регионов, которые раньше слышали о гражданской активности только краем уха. Брестчан если и брали, то только тех, кто работает с городами области.

– Нам, в своем роде, повезло,- говорит Владимир Красько, директор “За вело Брест”. – Цели наших тренингов (обучение гражданской активности) наших совпали с программой “Учиться, чтобы действовать”, которая финансируется посольством ФРГ. Сначала люди получают на тренингах необходимые знания, после их применяют на практике. Мы рассчитываем, что по завершению программы участники станут ядром гражданской активности в своих городах.

Первый тренинг проекта был полностью посвящен работе в команде. На протяжении семи часов участники, отвлекаясь на обеденный перерыв и кофе-паузы, искали пути решения проблем, делились на команды и находили общий язык друг с другом. Так, поделившись рандомным способом на три команды, активисты продумывали, как будут решать заданную проблему. Организаторы же выступали в роли представителей власти, СМИ и народа, которых, в зависимости от заявленной проблемы, нужно было задействовать.

“Мы все свои кампании планируем с пессимизмом, а действуем с оптимизмом. Наша цель не раскритиковать ваши действия, а помочь и отшлифовать инструменты решений”, — говорит директор “За вело Брест”.

Несмотря на отсутствие опыта в подобных тренингах, участники активно в него включились. Обсуждая решения друг друга, они оттачивали полученные теоретические навыки. Каждый находил в тренинге что-то свое. Например, Елена из Пинска узнала о методиках сбора пожертвований. Адвокат с 25-летним стажем, последние пять она бесплатно консультирует благотворительный фонд “Полиэлиос”.

– Более трех месяцев назад я стала директором этого фонда, — говорит Елена. – Мне была интересно приехать сюда в этой должности, познакомиться с новыми людьми и представителями главных общественных организаций области. Ребята подсказали каким образом мы можем искать финансирование, какие инструменты использовать. Раньше мы действовали вслепую, здесь же я узнала о разнообразиях форм и методик работы.

Александр же пришел на тренинг для повышения своего профессионального уровня и прокачки скиллов по общению с людьми. Не обошлось и без желания хорошо провести время.

– До этой программы у меня был опыт работы волонтером на курсах “Мова нанова”, — говорит молодой человек. – Среди тех людей, что приехали на тренинг много активных и талантливых. Каждый из нас сегодня научился структурировать свои действия так, чтобы они приносили максимальный успех той или иной кампании.

После интенсивного тренинг-дня, участники получили практические задания. Каждому из них нужно будет выявить эко/вело-проблемы в своем городе, найти 5 единомышленников, проанализировать ситуацию и узнать, как с подобным боролись гражданские активисты. Для этого дается неделя. По окончании программы активисты будут находиться на трехдневных стажировках. Проходить они будут на базе организаций “Время Земли” и “За Вело Брест”.

В самом конце будет организована встреча с экспертами по гражданской активности, представителями власти и бизнеса. Это должно стать толчком для появления новых гражданских инициатив. Возможно, кому-то понадобится время. Кто-то присоединиться к активу главной вело-организации города. Главное, что подобные тренинги не проходят даром и существуют люди, для которых активная гражданская позиция – не просто красивая фраза из конституционного права.