В Беларуси с каждым годом выбрасывается всё больше бытовых отходов. Чтобы они попадали на переработку, по всей стране установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, строятся новые сортировочные линии и мусороперерабатывающие заводы.

Воспитывать бережное отношение к природе и ресурсам, конечно же, необходимо еще с детства. Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» регулярно выступает с интересными инициативами и предлагает школьникам участвовать в различных конкурсах и акциях. Например, сейчас для учеников 3—4-х классов проходит конкурс «Героям петь легко» на лучший клип про раздельный сбор отходов. Заявки на участие можно подавать до 31 октября.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно провести в классе информационный час, посвященный ответственному отношению к бытовым отходам, с использованием видеоурока «Школа юных экоменов». Сделать несколько фотографий с этого мероприятия. Снять видеоклип, в котором ребята споют песенку «Маленьких экоменов». Затем отправить его на электронный адрес движения «Цель 99» target99by@gmail.com вместе с заявкой на участие в конкурсе и фотографиями с информационного часа. Также можно записать клип на диск и отправить его почтой по адресу: ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», ул. Кальварийская, д. 25, к. 200, 220073, г. Минск, с пометкой на конверте «Цель 99».

По результатам конкурса школы, занявшие первых четыре призовых места, получат в награду комплекты музыкального, мультимедийного оборудования, а также экологические наборы для всех учеников школы.