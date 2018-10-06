День пожилых, как день мудрости и душевной щедрости отметили в Пинском районе

1 октября во всем мире отмечался Международный день пожилых людей. К его празднованию присоединились и учреждения культуры Пинского района.

К этому дню в сельских клубах, Домах культуры и библиотеках прошли праздничные концерты и увлекательные мероприятия, которые подарили людям старшего возраста хорошее настроение и положительные эмоции.



«Поздравляя наших виновников торжества, мы убедились: для того, чтобы жить полноценной, насыщенной жизнью, ни возраст, ни проблемы не могут быть помехой. Мы выражаем свое почтение и глубокое уважение мудрости, человечности и бесценному опыту старшего поколения», – поделилась с корреспондентом pinsknews.by художественный руководитель Парохонского сельского Центра культуры и досуга Ольга Головач.



Традиционный выезд литературно-поэтической группы «Сузор’е» и автоклуба «Вестник» Пинской районной централизованной клубной системы был посвящен пожилым людям деревни Остров Ласицкого сельсовета. Музыкальные номера подарили сельчанам работники Ласицкого СДК: директор Дома культуры Светлана Чинько, художественный руководитель Людмила Ломако, солистки Ирина Романович и Людмила Крылович.



Традиционное праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, было организовано райкомом профсоюза работников АПК для ветеранов профсоюзного движения агропромышленного комплекса Пинщины, который прошел под девизом «Мои года – мое богатство». Гостей приветствовал председатель райкома профсоюза работников АПК Г.Я. Пригодич. Тепло приняли гости праздника и поздравления главного специалиста отдела организационно-кадровой работы Брестского обкома профсоюза работников АПК Т.И. Савицкой. Ветераны профдвижения города и района общались с друзьями и коллегами за праздничным столом, делились воспоминаниями и планами на будущее. Все участники получили памятные подарки.

Несомненно, такой день надолго останется в памяти тех, кто когда-то трудился на благо родной Пинщины.