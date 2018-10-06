ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День пожилых, как день мудрости и душевной щедрости отметили в Пинском районе

07.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

1 октября во всем мире отмечался Международный день пожилых людей. К его празднованию присоединились и учреждения культуры Пинского района.
К этому дню в сельских клубах, Домах культуры и библиотеках прошли праздничные концерты и увлекательные мероприятия, которые подарили людям старшего возраста хорошее настроение и положительные эмоции.

День пожилых, как день мудрости и душевной щедрости отметили в Пинском районе
«Поздравляя наших виновников торжества, мы убедились: для того, чтобы жить полноценной, насыщенной жизнью, ни возраст, ни проблемы не могут быть помехой. Мы выражаем свое почтение и глубокое уважение мудрости, человечности и бесценному опыту старшего поколения», – поделилась с корреспондентом pinsknews.by художественный руководитель Парохонского сельского Центра культуры и досуга Ольга Головач.

День пожилых, как день мудрости и душевной щедрости отметили в Пинском районе
Традиционный выезд литературно-поэтической группы «Сузор’е» и автоклуба «Вестник» Пинской районной централизованной клубной системы был посвящен пожилым людям деревни Остров Ласицкого сельсовета. Музыкальные номера подарили сельчанам работники Ласицкого СДК: директор Дома культуры Светлана Чинько, художественный руководитель Людмила Ломако, солистки Ирина Романович и Людмила Крылович.

День пожилых, как день мудрости и душевной щедрости отметили в Пинском районе
Традиционное праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, было организовано райкомом профсоюза работников АПК для ветеранов профсоюзного движения агропромышленного комплекса Пинщины, который прошел под девизом «Мои года – мое богатство». Гостей приветствовал председатель райкома профсоюза работников АПК Г.Я. Пригодич. Тепло приняли гости праздника и поздравления главного специалиста отдела организационно-кадровой работы Брестского обкома профсоюза работников АПК Т.И. Савицкой. Ветераны профдвижения города и района общались с друзьями и коллегами за праздничным столом, делились воспоминаниями и планами на будущее. Все участники получили памятные подарки.

Несомненно, такой день надолго останется в памяти тех, кто когда-то трудился на благо родной Пинщины.

 

 
 
Ссылка на источник 143
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 1 октября во всем мире отмечался Международный день пожилых людей. К его празднованию присоединились и учреждения культуры Пинского района. К этому дню в...
 
Новости дня
Новости общества
 
ФОТОРЕПОРТАЖ: Экскурсия для учителей состоялась во Дворце Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика