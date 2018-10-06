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6 рублей за "белого". В Брестской области началась заготовка грибов
07.10.2018 09:24 — Новости Общества | Tut.by
Предприятия потребкооперации Брестской области начали заготовку грибов — на сегодня заготовлено более 4 тонн,
У населения закупается практически вся линейка лесных даров. Белый гриб I сорта закупают по 5−6 рублей за килограмм, II сорта — 3 рубля, III сорта — 1 рубль за килограмм.
Лисичка покупается у населения по цене от 3 до 5 рублей за килограмм, маслята и опята — по 1 рублю за килограмм. По 60 копеек за кило принимают подосиновики и подберезовики, в 50 копеек оценен килограмм груздей.
Практически все грибы поступают на перерабатывающие предприятия Беларуси с дальнейшей реализацией на внутреннем рынке. Белые попадают на заморозку для обеспечения торговой сети страны.
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Лисичка покупается у населения по цене от 3 до 5 рублей за килограмм.
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