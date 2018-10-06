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6 рублей за "белого". В Брестской области началась заготовка грибов

07.10.2018 09:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Предприятия потребкооперации Брестской области начали заготовку грибов — на сегодня заготовлено более 4 тонн, пишет «Вечерний Брест».

У населения закупается практически вся линейка лесных даров. Белый гриб I сорта закупают по 5−6 рублей за килограмм, II сорта — 3 рубля, III сорта — 1 рубль за килограмм.

Лисичка покупается у населения по цене от 3 до 5 рублей за килограмм, маслята и опята — по 1 рублю за килограмм. По 60 копеек за кило принимают подосиновики и подберезовики, в 50 копеек оценен килограмм груздей.

Практически все грибы поступают на перерабатывающие предприятия Беларуси с дальнейшей реализацией на внутреннем рынке. Белые попадают на заморозку для обеспечения торговой сети страны.

 
Теги: Брест
 
 
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Лисичка покупается у населения по цене от 3 до 5 рублей за килограмм.
 
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