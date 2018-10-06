"Главное - очень деятельный!" Как работает директор сельской школы, которому всего 28 лет

Первого сентября в маленьком поселке Клепчаны Слуцкого района произошло большое событие. Здесь возобновила работу школа, в которой первый звонок не звучал уже 13 лет. При этом возглавил учебное заведение с историей совсем молодой директор. В 2018-м Антону Метельскому исполнилось 28 лет.





«Когда в управление по образованию пригласили, первая мысль была: „Что я натворил?“»

Новый директор школы в Клепчанах человек хоть молодой, но ответственный. Сказал, через три минуты буду — и ровно в 7.40 мы встречаемся с ним у подъезда. Живет он в Слуцке. До школы отсюда шесть минут на машине, вернее, 5,57, уточняет Антон Метельский и заводит мотор. До того как стать руководителем, он пять лет работал учителем физкультуры, еще раньше занимался легкой атлетикой. Слова «время» и «расстояние» для него не просто набор букв. Особое отношение и к обращению по имени отчеству.

— Лично для меня это не привычка и не формальность, а то, что показывает на уважение к профессии, — поясняет он свою позицию, но сразу делает оговорку: «Если вам удобнее просто Антон, я не против».





— Уроки у нас начинаются в 8.40, но я стараюсь приезжать заранее, — торопит он, намекая, что звонок не ждет даже директора. — Школьный автобус привозит ребят уже к 8.10, а дети должны быть под контролем.

Это он и как руководитель, и как молодой отец говорит. Лере, дочке педагога, всего четыре. Пока папа едет на работу, они с мамой собираются в сад. Обычно Антон Владимирович их подвозит, но, если, как сегодня, девчонки чуть припозднились, добираются сами.

— В деревне меня ждет еще 61 ребенок, — собеседник поясняет, почему опаздывать ему нельзя. Клепчанская школа — базовая, но для сельской местности совсем не маленькая. 18 детей тут здешние, остальные из соседних деревень.





— Как это, когда лет вроде как еще немного, а должность и ответственность уже такие серьезные?

— Привыкаю, — коротко отвечает директор и рассказывает, что в соседнем районе у него есть коллега, которому 22. В сравнении с ним его 28 — «серьезный» возраст. Да и не в цифрах дело, говорит. Главное — не бояться работы и ответственности.

— Конечно, любой, кто из учителя переходит в управленцы, сразу будет волноваться, — не скрывает эмоций директор. — Все-таки появляются новые обязанности. Как человек активный и перспективный, я уже несколько лет стоял в резерве кадров. Морально, полагал, к должности готов, но на практике это оказалось лишь иллюзией. Летом, когда мне позвонили из управления по образованию и пригласили на прием, первая мысль была: «Что я уже натворил?» Потом вспомнил: недалеко от Слуцка собираются открывать школу. Предположил, возможно, позовут ее возглавить, стал думать, готов или нет.





До встречи с представителями управления по образованию было несколько дней, у Антона хватало времени на раздумывание.

— Я взвешивал возможные плюсы и минусы и все-таки решил: если предложат, попробую, — вспоминает тот период директор, а его машина все больше отдаляется от города. — Когда-то, еще до войны, мой прадед тоже возглавлял сельскую школу. Люди его уважали, и мне захотелось продолжить эту хорошую семейную традицию. Да и жена сказала: «Все получится», это прибавило уверенности.

— Как думаете, почему выбрали именно вас?

— Не знаю, но я всегда старался делать свою работу, не просто для зарплаты, а чтобы был результат. С ребятами мы постоянно ездили на соревнования, занимали места. Возможно, это оценили.

А дальше понеслось — предложение, назначение и много работы. Так же быстро сейчас сменяются и картинки за окном авто. Вместо городских высоток — вокруг одноэтажные Клепчаны. Приехали.

«Работы столько — некогда скучать»

Двухэтажное здание Клепчанской базовой школы находится в начале деревни. Цветы на клумбах уже отцвели, а листья на деревьях пожелтели — осень приближается к своему экватору. Сельскую тишину нарушает голос школьного рабочего.





— Доброе утро, Валерьевич, — здоровается он с директором у калитки и тут же поправляется: — Ой, Васильевич.

— Владимирович, — улыбается Антон, рабочий смущается. По возрасту руководитель годится ему в сыновья, но тут это не считается. В здешнем педагогическом коллективе 22 учителя, почти все старше директора, но к субординации это не имеет никакого значения.

— Неважно, что он молодой, главное — очень деятельный! — с порога докладывает обстановку Аркадьевна, она же Тамара Братковская, школьный завхоз. Женщина внимательно следит за порядком на территории и сообщает, что каждый день руководитель начинает с обхода территории. Он лично контролировал, как в здании запускали отопление, а летом во время ремонта привозил в поселок брата, и до позднего вечера они собирали парты и шкафы.



Тамара Братковская

— Родители учеников нам тоже очень помогали, — отводит от себя похвалу директор. Тогда завхоз приводит следующий аргумент: дети его любят.

А дети потихоньку собираются в классы. Самый маленький тут первый — три человека. Самый большой — четвертый, где 11 учеников.

— Доброе утро! — здороваются с директором малыши.

— Доброе утро! — отвечает Антон Владимирович и поднимается в свой кабинет.

На нем рубашка, галстук, пиджак. Периодически он обувает кроссовки, надевает спортивный костюм и спускается в зал. В неделю у директора осталось всего девять уроков физкультуры.

— Скучаете по занятиям? — спрашиваем у него.

— Работы сейчас столько — некогда скучать, — как есть, отвечает собеседник и рассказывает, что в педагогику его привел именно спорт. — В школе занимался бегом, участвовал в соревнованиях. Хотелось этот талант развивать, но жили мы с родителями в деревне, в 15 километрах от Слуцка. Особых возможностей там тогда не было, поэтому после 9-го класса поступил в Несвижский педколледж. Оттуда — в Университет физкультуры. А дальше по распределению попал в СШ № 8 Слуцка, где и работал до назначения.





— Не жалеете, что выбрали педагогику, а не профессиональный спорт?

— Нет, я люблю с детьми работать, особенно радостно, когда появляется результат. В школе, например, я вел кружок по туризму. Желающих у нас всегда оказывалось больше, чем мест.

— Но ведь выбрать профессию учителя — это согласиться всю жизнь ходить в школу.

— Учителям физкультуры в этом плане везет. Бывает, заходишь утром в тренерскую, коллега спрашивает: «Сколько у тебя уроков?» И ты спокойно: «Шесть» — и счастлив. Ведь весь день — одна физкультура.

«Нужно себя зарекомендовать, чтобы родители приводили к нам детей»

Школу в Клепчанах закрыли в 2005 год, местных мальчиков и девочек перевели заниматься в деревню Новодворцы. А в Клепчанах летом организовывали пионерский лагерь.





— В прошлом учебном году Новодворцевскую школу решили закрыть, — поясняет ситуацию завуч Наталья Давидович. — Отопление там печное, и условия уже не очень пригодные для учебы.

«Дом знаний» снова прописался в Клепчанах. Часть новодворцевских педагогов теперь тоже трудится здесь. Переезжать, не скрывают, было немного тоскливо.

— В Новодворцах я преподавала 28 лет, — продолжает Наталья Анатольевна, для которой Клепчанская базовая — второе за всю жизнь место работы. — Я сама там училась, именно там еще в детстве решила, что хочу быть педагогом, — поэтому для меня та школа была особенной, но и здесь интересно. Впервые, например, я работаю под руководством мужчины.



Антон Владимирович и Наталья Анатольевна

— И как вам?

— Всегда считала, что для руководящей должности у мужчин больше качеств, — поясняет свою позицию завуч. — Они меньше обременены домашними проблемами, поэтому остается только трудиться. Правда, Антон Владимирович?

Директор улыбается, он согласен, но не скрывает: по всем важным вопросам всегда советуется с Натальей Анатольевной, все-таки у нее опыт. И опыт этот подсказывает, что в ноябре в деревне нужно организовать школу для будущих первоклассников.

— Из-за того, что Клепчаны находятся рядом со Слуцком, некоторые родители возят дочерей и сыновей в городские школы, — поясняет особенности местного образовательного процесса Наталья Давидович. — Сейчас нам нужно хорошо себя зарекомендовать, чтобы родители приводили своих детей к нам.





— Думаете, получится конкурировать с городом?

— Думаю, к нам уже присматриваются, — отвечает завуч. — Некоторые семьи приходят школу посмотреть, с учителями познакомиться. Условия и коллектив у нас хорошие, а это главное.

«Если детей не любишь, то в педагогике делать нечего»

Кроме родителей, за «ожившей» школой наблюдают и те, кто здесь когда-то преподавал. Среди них и Ольга Пацикайлик. В 1965-м, когда в этом только отстроенном двухэтажном здании впервые прозвучал первый звонок, Ольга Николаевна преподавала здесь физику и математику. На широком стенде, который стоит в фойе школы, висит ее черно-белая фотография. Снимок сделан на уроке. В шкафу у нее до сих пор хранится платье, в котором она изображена на той памятной карточке.





— Сегодня тоже хотела его надеть, но дочка говорит: «Не надо», — с ходу рассказывает Ольга Николаевна. Бабушке 86, недавно ей сделали операцию. Несмотря на это, услышав о журналистах, она тоже пришла о школе рассказать.

— Сколько смогу ногами переступать, буду сюда заходить, — делится планами Ольга Николаевна и не скрывает: учитель — это образ жизни, а не профессия. И пенсия — это не причина не думать об уроках. Или хотя бы их не вспоминать. Это сейчас интернет помогает детям задачки решать. А когда-то где было спасение искать? У Николаевны! И днем, и вечером ко мне с книжками и тетрадками приходили. Знали, допоздна не сплю: или контрольные проверяю, или планы пишу.

— По человеку сразу видно, будет он работать в школе или нет, — продолжает тему Наталья Анатольевна. — По его отношению к ученикам. Если детей не любишь, то в педагогике делать нечего.

— Те, кто просто так приходят в эту профессию, надолго не задерживаются, — слово за директором. — В 2019-м будет десять лет, как я окончил педколледж. Со мной тогда училось ребят 28, сейчас учителями из них работает человек пять.





— Не жалеете, что вы в их числе? — обращаемся к Антону Владимировичу.

— Нет, потому что школа — моя маленькая семья. А профессия педагога — она как бег, где каждый звонок на урок, — новый старт. Теперь, когда я уже директор, дистанции стали более сложные, и нужно придумывать, как их преодолевать.