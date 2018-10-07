Налоговая инспекция Гродненской области напоминает о необходимости уплаты имущественного налога до 15 ноября этого года.
Источник: «Гродно Плюс»
|
До 15 ноября граждане Беларуси должны уплатить имущественный налог (видео)
08.10.2018 — Новости Общества | Полымя
Источник: «Гродно Плюс»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налоговая инспекция Гродненской области напоминает о необходимости уплаты имущественного налога до 15 ноября этого года. Источник: «Гродно Плюс»
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)