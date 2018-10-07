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Хабиб и Конор, классные учителя, день рождения Путина и концерт Бузовой - все за выходные

08.10.2018 07:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Даже если до вчерашнего дня вы не знали ничего о смешанных единоборствах, то сейчас точно можете рассказать любому, что Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора (и его даже поздравил Лукашенко!), подрался с его тренерами (правда, извинился потом), не получил чемпионский пояс — и что градус-то встречи был высок задолго до ее начала (даже на взвешивании что-то пошло не так)!


А в наши выходные все было — тьфу-тьфу-тьфу! — спокойно.

Глава «Белнефтехима» рассказал о том, когда и чем может закончиться нефтяной спор с РФ. Если вкратце: фактически мы придем к мировой цене на нефть, но при этом российские переработчики не пострадают, а вот белорусским будет очень больно. Поэтому нам предстоят очередные «очень тяжелые переговоры по выравниванию конкурентной среды». А еще Рыбаков пояснил, почему стоимость топлива поэтапно повышается на одну копейку, а не реже, но на более солидные суммы. Вы же заметили, что вчера бензин снова подрожал?

Нашу Арину Соболенко признали лучшей теннисисткой мира в сентябре — белоруска обошла и Плишкову, и Осаку! Гордимся-гордимся! Жаль только, что не попадет Арина на итоговый турнир года WTA в Сингапуре, куда выходит восьмерка лучших теннисисток по итогам сезона. Но какие ее годы, все впереди!

Владимир Путин вчера отметил день рождения. Мы точно знаем, что были родные, близкие и… Берлускони. В своем Facebook бывший премьер-министр Италии опубликовал фотографию из самолета, под которой сообщил, что «едет к своему другу Владимиру Путину». Лукашенко, похоже, позвонил.

Печальная новость. В Барселоне умерла Монсеррат Кабалье. Ей было 85 — и за эти годы в ее репертуаре появилось 88 ролей и около 800 камерных произведений. Послушайте лучшие арии Монсеррат — и помните о ней, она была выдающейся оперной певицей.

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Помните, в конце прошлой недели президент жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию? Мол, «все это дурь, взятая прежде всего с Запада». В соцсетях остро отреагировали на эти слова: пользователи стали делиться историями о насилии, которое сами пережили в детстве. Прочтете?

А еще вчера был День учителя. Поздравляем вас — и спасибо за все! Знакомьтесь: Антон, 28 лет, директор школы. Посмотрели, как он работает, спросили — зачем ему это нужно. Не без забавных ситуаций там, конечно. Вот, например, дворник все никак отчество его запомнить не может. «Доброе утро, Валерьевич, — здоровается он с директором у калитки и тут же поправляется: — Ой, Васильевич». «Владимирович», — улыбается Антон, рабочий смущается. По возрасту руководитель годится ему в сыновья, но тут это не считается. В здешнем педагогическом коллективе 22 учителя, почти все старше директора, но к субординации это не имеет никакого значения. Кстати, Антон говорит, что есть в области у него и коллега помладше — тому 22 года! А мы тем временем попросили белорусов поделиться теплыми историями о своих любимых преподавателях — смотрите и слушайте.


Вот у нас очередной выпуск «Замечательных домов белорусов» — в этот раз побывали в Атолино. Самые симпатичные дома — здесьздесь расскажем горожанам, почему окна в пол, шикарный вид на город и квартиры-студии делают их несчастными).

Пообщались с белорусом, который — представляете?! — сгонял на мотоцикле в Иран! Он очень интересно рассказывает, почему мотоцикл пришлось ввозить в страну полулегальным способом, правда ли, что за употребление алкоголя можно получить 70 ударов плетью, зачем вход на футбольный стадион устилают флагами США и Израиля и что делать, если ты вдруг завалился с мотоциклом на пустынной иранской дороге. Прочтите, не пожалеете!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ УВИДЕТЬ

А в Минске в субботу пела Ольга Бузова. Если вам нравится ее творчество — уверены, вы сами там были, если охота просто посмотреть — вот у нас для вас фоторепортаж.


Если хотите посмотреть, как можно в секунду уничтожить миллион долларов — вам сюда (да-да, речь о той самой картине Бэнкси на аукционе). Оказывается, несколько лет назад британский уличный художник тайно построил раму со встроенным шредером «на случай, если что-то попадет на аукцион». Как знал!

Такого еще точно не было! Дрифтовый автомобиль проник на территорию завода, где производятся самые большие грузовики в мире — и началось! Обязательно посмотрите видео невероятного дрифта среди огромных БЕЛАЗов.

Хотите в Америку? Можно, например, рвануть в Детройт — город-призрак, в котором за несколько десятков лет от двух миллионов жителей здесь осталось всего 650 тысяч. Более тысячи крупных промышленных объектов пустуют. Правда, сейчас Детройт переживает небольшой, но подъем — и белорусов зовут туда на стажировки.

Видели в центре Минска всадника с тыквой на голове? И мы в шоке были, ага. Вот здесь рассказываем, что это было.

И не забудьте проголосовать за лучшую нашу (вернее, вашу) «Дачную историю» — на это у вас есть только пара дней!

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Кстати. Какая шикарная погода была в выходные, да? Настоящее бабье лето! Вот вам 11 фотографий о том, как мы все провели прошедший уикенд, а вот спойлер о том, какой будет наступившая неделя. Прорвемся, что мы — осени не видали?.. Если что, будем бороться со стрессом, как тайцы. Хорошей недели и помните, что утро начинается не только с кофе.

Ваша редакция

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Даже если до вчерашнего дня вы не знали ничего о смешанных единоборствах, то сейчас точно можете рассказать любому, что Хабиб Нурмагомедов победил...
 
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