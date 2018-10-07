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В Бресте очередная встреча против строительства завода АКБ закончилась задержаниями. Люди негодовали
08.10.2018 07:52 — Новости Общества | Tut.by
7 октября в Бресте задержали пятерых противников строительства аккумуляторного завода. Четырех из них позже отпустили, одного — отправили в ИВС.
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На площади Ленина в Бресте, где каждое воскресенье собираются противники стройки этого предприятия, были задержаны Дмитрий Андросюк и Андрей Остапчук,
После того, как машина уехала, люди начали расходиться. Некоторые из них направились к Ленинскому РОВД. После этого был задержан еще один человек — Владимир Мороз.
Всех пятерых доставили в Ленинский РОВД.
Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, около 13.40 из милиции после опроса отпустили Дмитрия Андросюка, затем по одному — Владимира Мороза, Юлию Зубик и Татьяну Фесикову. Последней, около 15.10, отпустили Фесикову. Андрея Остапчука до суда поместили в изолятор временного содержания.
По словам правозащитника, в отношении Мороза протокола не составляли. В отношении остальных составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии (по ст. 23.34 КоАП).
8 октября над ними пройдут суды.
«Власти усилили репрессии и начали привлекать к административной ответственности наиболее активных противников строительства аккумуляторного завода, чтобы люди перестали собираться на главной площади города «, — заявил правозащитник.
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.
29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода.
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В Бресте очередная встреча против строительства завода АКБ закончилась задержаниями. Люди негодовали
Четверых позже отпустили.
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