В Бресте очередная встреча против строительства завода АКБ закончилась задержаниями. Люди негодовали

7 октября в Бресте задержали пятерых противников строительства аккумуляторного завода. Четырех из них позже отпустили, одного — отправили в ИВС.

Видео: Брестская газета

На площади Ленина в Бресте, где каждое воскресенье собираются противники стройки этого предприятия, были задержаны Дмитрий Андросюк и Андрей Остапчук, сообщает БелаПАН. Их увезли в Ленинский РОВД. Около 12.50 милиция задержала Татьяну Фесикову и Юлию Зубик, которые сидели на одной из лавочек на площади. Когда женщин вели в стоящую во дворе жилого дома милицейскую машину, люди скандировали «Позор!». Они также пытались поговорить с милиционерами, выяснить, почему задерживают Фесикову и Зубик. Один молодой человек лег перед милицейским автомобилем, но его оттащил сотрудник милиции. Когда автомобиль отъезжал, люди продолжили скандировать «Позор!».

После того, как машина уехала, люди начали расходиться. Некоторые из них направились к Ленинскому РОВД. После этого был задержан еще один человек — Владимир Мороз.

Всех пятерых доставили в Ленинский РОВД.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, около 13.40 из милиции после опроса отпустили Дмитрия Андросюка, затем по одному — Владимира Мороза, Юлию Зубик и Татьяну Фесикову. Последней, около 15.10, отпустили Фесикову. Андрея Остапчука до суда поместили в изолятор временного содержания.

По словам правозащитника, в отношении Мороза протокола не составляли. В отношении остальных составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии (по ст. 23.34 КоАП).

8 октября над ними пройдут суды.

«Власти усилили репрессии и начали привлекать к административной ответственности наиболее активных противников строительства аккумуляторного завода, чтобы люди перестали собираться на главной площади города «, — заявил правозащитник.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода.