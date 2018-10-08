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Белорусские ученые разработают линейку продуктов для больных фенилкетонурией и целиакией

09.10.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Белорусские ученые планируют разработать линейку продуктов для больных фенилкетонурией и целиакией. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Елена Моргунова, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские ученые разработают линейку продуктов для больных фенилкетонурией и целиакией

«Один из проектов, который мы планируем реализовать, — разработка продуктов для больных фенилкетонурией и целиакией. Это и кондитерские изделия, и различные смеси для выпечки хлебобулочных изделий, макаронные изделия и так далее. Планируем создать мини-производство на базе НПЦ по продовольствию. Собираемся максимально использовать отечественное сырье, выверить логистику, производить данные продукты в небольшом количестве и строго по заявкам. Ожидаем, что они будут дешевле импортных», — сказала Елена Моргунова.

Ученые также работают над продуктами для детского питания.

«Что касается кондитерского направления, планируем получить новые пастило-мармеладные изделия, шоколад без сахара, зефир, обогащенный различными компонентами, с минимальным содержанием сахара, на натуральных подсластителях. Сейчас стоит задача снижать содержание соли, сахара и жиров. Это прослеживается во всех направлениях разработки новых продуктов», — подчеркнула замгендиректора.

Источник: БелТА
*Фото носит иллюстративный характер

 
 
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Белорусские ученые планируют разработать линейку продуктов для больных фенилкетонурией и целиакией. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель...
 
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