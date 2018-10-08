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Пешеходная улица в Могилеве на два дня превратится в ярмарку с мастерами Беларуси и России
09.10.2018 07:26 — Новости Общества | Tut.by
Выставка-ярмарка ремесел будет работать на улице Ленинской 11−12 октября в Могилеве. Мероприятие включено в афишу V Форума регионов Беларуси и России. Ярмарка будет работать с 10.00 до 20.00,
На выставке будет представлено народное декоративно-прикладное творчество всех регионов Беларуси и 16 регионов Российской Федерации. Экспозиция разместится на трех «улицах», которые назвали: «Белорусская», «Сябрына творчасці і майстэрства», «Русская».
На «улице «Белорусской» будет представлена тематическая экспозиция с характерными особенностями народного творчества регионов Беларуси: соломо- и лозоплетением, ткачеством, вышивкой, гончарством, вытинанкой, белорусской куклой и др.
На «Русской» можно будет увидеть образцы тамбурной вышивки, старооскольской глиняной игрушки, точечной росписи, золотного шитья, горьковского гипюра и др.
«Улица «Сябрына творчасці і майстэрства» объединит в себе творчество лучших мастеров декоративно-прикладного искусства, традиционных ремесел России и Беларуси в тематической экспозиции изделий и мастер-классах.
На улице Ленинской будут проходить мастер-классы, работать фотозоны.
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Выставка-ярмарка ремесел будет работать на улице Ленинской 11−12 октября.
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