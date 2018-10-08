Пешеходная улица в Могилеве на два дня превратится в ярмарку с мастерами Беларуси и России

Выставка-ярмарка ремесел будет работать на улице Ленинской 11−12 октября в Могилеве. Мероприятие включено в афишу V Форума регионов Беларуси и России. Ярмарка будет работать с 10.00 до 20.00, сообщает ИА «Могилевские ведомости».





На выставке будет представлено народное декоративно-прикладное творчество всех регионов Беларуси и 16 регионов Российской Федерации. Экспозиция разместится на трех «улицах», которые назвали: «Белорусская», «Сябрына творчасці і майстэрства», «Русская».

На «улице «Белорусской» будет представлена тематическая экспозиция с характерными особенностями народного творчества регионов Беларуси: соломо- и лозоплетением, ткачеством, вышивкой, гончарством, вытинанкой, белорусской куклой и др.

На «Русской» можно будет увидеть образцы тамбурной вышивки, старооскольской глиняной игрушки, точечной росписи, золотного шитья, горьковского гипюра и др.

«Улица «Сябрына творчасці і майстэрства» объединит в себе творчество лучших мастеров декоративно-прикладного искусства, традиционных ремесел России и Беларуси в тематической экспозиции изделий и мастер-классах.

На улице Ленинской будут проходить мастер-классы, работать фотозоны.