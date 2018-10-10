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Беларусь представила новинки книгоиздания на Франкфуртской книжной ярмарке

11.10.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Беларусь в 26-й раз принимает участие в самом масштабном мировом книжном форуме – Франкфуртской книжной ярмарке, которая в этом году собрала представителей отрасли из 108 стран. Почетным гостем юбилейной, 70-й ярмарки выступила Грузия. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации, на форуме презентовано около 500 новинок книгоиздания Беларуси.

Беларусь представила новинки книгоиздания на Франкфуртской книжной ярмарке

Основными темами белорусской экспозиции стали предстоящие II Европейские игры и Год малой родины.

В стартовом дне белорусского стенда приняли участие начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Александр Воропаев, заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук, президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины Олександр Афонин.

Беларусь представила новинки книгоиздания на Франкфуртской книжной ярмарке

Беларусь представила новинки книгоиздания на Франкфуртской книжной ярмарке

Одними из первых посетителей белорусского стенда, активно интересующихся новинками книгоиздания страны, стали белорусы, проживающие в Германии.

По итогам стартового рабочего дня был скорректирован и дополнен график работы стенда в предстоящие три дня.

Беларусь представила новинки книгоиздания на Франкфуртской книжной ярмарке

Директор РУП «Издательство «Вышэйшая школа» Александр Нечай передал учебники по немецкому языку, изданные в 2018 году, в фонды Национальной библиотеки Германии.

Беларусь представила новинки книгоиздания на Франкфуртской книжной ярмарке

Изюминкой белорусского стенда, которая привлекает большое внимание посетителей форума, стали ленточки с национальным орнаментом. Они вызывают неподдельный интерес у посетителей стенда к значению символов в белорусской культуре, традициям, литературе и искусству, отображенных в книгах экспозиции.

Источник: БелТА
Фото Министерства информации Беларуси

 
 
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Беларусь в 26-й раз принимает участие в самом масштабном мировом книжном форуме – Франкфуртской книжной ярмарке, которая в этом году
 
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