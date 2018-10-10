Беларусь представила новинки книгоиздания на Франкфуртской книжной ярмарке

Беларусь в 26-й раз принимает участие в самом масштабном мировом книжном форуме – Франкфуртской книжной ярмарке, которая в этом году собрала представителей отрасли из 108 стран. Почетным гостем юбилейной, 70-й ярмарки выступила Грузия. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации, на форуме презентовано около 500 новинок книгоиздания Беларуси.





Основными темами белорусской экспозиции стали предстоящие II Европейские игры и Год малой родины.

В стартовом дне белорусского стенда приняли участие начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Александр Воропаев, заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук, президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины Олександр Афонин.









Одними из первых посетителей белорусского стенда, активно интересующихся новинками книгоиздания страны, стали белорусы, проживающие в Германии.

По итогам стартового рабочего дня был скорректирован и дополнен график работы стенда в предстоящие три дня.





Директор РУП «Издательство «Вышэйшая школа» Александр Нечай передал учебники по немецкому языку, изданные в 2018 году, в фонды Национальной библиотеки Германии.





Изюминкой белорусского стенда, которая привлекает большое внимание посетителей форума, стали ленточки с национальным орнаментом. Они вызывают неподдельный интерес у посетителей стенда к значению символов в белорусской культуре, традициям, литературе и искусству, отображенных в книгах экспозиции.

Источник: БелТА

Фото Министерства информации Беларуси