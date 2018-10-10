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"У президента были слезы на глазах". Новый клип Ланской снимали в родительской хате Лукашенко

11.10.2018 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Хотели увидеть дом президента? Пожалуйста — в новом клипе Алены Ланской на песню «Куточак Беларусі». Видео снимали в Александрии — деревне, где родился и жил Александр Лукашенко. «Этот клип не про кого-то лично, но он про каждого из нас. В этом собирательном образе детства каждого белоруса есть и эпизоды из детства нашего главы государства», — рассказала TUT.BY Алена Ланская.

Клип Алены Ланской на песню «Куточак Беларусi» появился в сети 8 октября. Музыка и слова — Юлия Быкова. Аранжировка, запись — Евгений Олейник. Сведение — Алексей Носенко. Автор сценария и режиссер видео — Анна Герт. Оператор-постановщик — Виктор Оскирко. © 2018 Продюсерский Центр «СПАМАШ»

В начале клипа солидный мужчина в классическом черном пальто открывает калитку сельского дома — того самого, президентского в Александрии, — заходит в хату, садится за стол, открывает фотоальбом. Тот «оживает» картинками из детства. Вот мальчик бежит по полю, мчит на стареньком «взрослике» с авоськой хлеба мимо гусей, косит траву, пашет поле, колет дрова, ловит рыбу, помогает матери доить корову и пилить бревна пилой «дружба».

«Рабочие» кадры сменяются картинкой Александрийской школы, в которой учился президент Беларуси. Есть в клипе и драники, схваченные со сковороды, и главное лакомство деревенского детства: черный хлеб с вареньем.



При создании клипа прежде всего отталкивались от песни, говорит автор сценария и режиссер видео Анна Герт:

— Сама песня продиктовала такое прочтение: это детство, воспоминание о месте, где ты его провел. Когда мы обсуждали концепцию, все сошлось на детстве в деревне. У меня оно прошло там, у Алены тоже. Эту тему мы и решили раскрыть.

— В песне столько материала для творчества, что ничего придумывать и не пришлось, — добавила Алена Ланская. — В сердце каждого из нас живет картинка нашего счастливого детства. Нужно было только вспомнить его и воплотить.

Во время обсуждения сошлись на том, что воспоминания о детстве в деревне — это воспоминания о тепле, солнце, о доме и родителях, о друзьях. Автор сценария Анна Герт говорит, что продюсерский центр «Спамаш» изначально поставил ряд условий: съемки должны проходить в Александрии, в клипе должна быть раскрыта тема Купалья — видео презентовали на празднике «Александрыя збірае сяброў». По словам режиссера, ее задачей по большому счету было визуально передать настроение и теплые воспоминания о детстве.

В Сети и на телевидении клип вышел только на днях. Со сроками творческую группу не торопили.

— Сказали, все должно быть красиво, качественно и готов к Купалью. Потому клип, как младенец, рождался около 9 месяцев, — улыбается Анна. — Сама съемка заняла 5 дней. И было здорово снимать — там такие люди классные. Они так помогали! Нужна коса — принесли несколько кос. Малину принесли, молоко предлагали. Когда искали симпатичных животных — ходили по домам, и нас очень радушно принимали. И от благодарностей отказывались. Это такой контраст с городом! Вспоминаю — и хочется туда вернуться.

















Алена Ланская вспоминает, как в образе Купалинки провела 3 часа в центре озера в протекающей лодке:

— Съемки проходили в конце октября, глубокой осенью. Было жутко холодно, А я была в тонком шифоновом платье. Как только я ступила ногой на землю, ребята — у нас была отличная команда — тут же развели костер, и возле него я отогревалась еще около часа — меня жутко трясло. Но искусство, как говорится, требует жертв.

Съемки Алены в лодке — это отдельная песня, подтверждает Анна Герт. В тот день было так холодно, что, несмотря на осень на календаре, все были в зимних куртках.

— А от воды шел еще больший холод. Под конец эта лодка, которую мы нашли в деревне, вообще начала подтекать, так что Алена еще и вымокла. Она отработала в таких нечеловеческих условиях, бедненькая, и так профессионально — даже мужчины были в восторге от профессионализма артистки, у которой на лице ни единый мускул не дрогнул, — восхищается режиссер.

И вспоминает еще одного артиста — маленького могилевчанина Андрея Реута, который воплотил собирательный образ босоногого деревенского детства:

— За один съемочный день он научился и дрова колоть, и рыбу ловить, и косу точить, и за конем ходить. У него, конечно, было море впечатлений.


Алена Ланская говорит, что каждый год приезжает на фестиваль в Александрию, общается с местными и каждый раз радуется их открытости, гостеприимству, искренности.

— Во время одной из таких бесед жители рассказали, насколько им комфортно там живется, насколько президент отзывается очень тепло и трепетно о своей малой Родине — об Александрии, месте, где он провел свое детство, где проходило его становление. Еще совсем недавно об этой теме ничего не было известно, это не афишировалось. Мало кто знал о той же Трофимовой криничке. Да, в клипе есть эпизоды из детства нашего главы государства. Но в целом мы показали собирательный образ детства всех белорусов, каждого из них. Кто-то родился в деревне, кто-то ездил туда летом. Я вас уверяю: каждый в этом клипе узнает себя. Конечно, не у всех детство было легким, нужно было помогать родителям, выполнять домашние обязанности, смотреть за хозяйством, потому что жизнь в деревне — это тяжелый труд. Но память хранит только самое лучшее, поэтому и клип, я считаю, у нас получился таким добрым, и, возможно, местами откровенным.

От хаты до резиденции. Что посмотреть туристу на родине президента

Анна Герт говорит, что в собирательном образе мальчика, несомненно, многие увидят президента — по крайней мере, те, кто знает его биографию. Хотя история получилась, в общем-то, типичной для любой деревни.

— Так можно сказать: «Да, это ролик о президенте»?

— Лучше спросите об этом у «Спамаш».

Анна Герт говорит, что это ее первый опыт съемки «патриотичного клипа». И итог ей нравится. Как и реакция на него.

— Звонила девушка, плакала в трубку — я испугалась, думала, что-то случилось, — вспоминает Анна. — А она поблагодарила за клип, сказала, что это ее детство. Обычно я реакцию в соцсетях вижу, а с этой работой больше личных звонков: звонят и говорят спасибо.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Президент спасибо говорил?

— Нет, — смеется. — Но знакомые, которые снимали праздник в Александрии, где презентовали клип на большом экране, говорили, что у него были слезы в глазах. И видео с концерта присылали.

Образ Купалинки для Алены Ланской создавала модельер Марина Парфенович, а постановка танцевального номера — заслуга государственного ансамбля танца Республики Беларусь.

— Команда, которая участвовала в создании песни и клипа, огромная. И я безумно благодарна каждому из них за то, что они вложили в эту работу частичку своей души, сердца, — говорит Алена Ланская. — Нашей общими усилиями мы хотели донести мысль, о том, что все в наших руках, все возможно для того, кто стремится вперед. Трудности даже полезны. И в поисках той самой папараць-кветкі тот, кто идет вперед, кто никогда не сдается, всегда достигает успеха.

 
 
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Да, на первых кадрах - та самая восстановленная родительская хата Александра Лукашенко: снаружи и изнутри.
 
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