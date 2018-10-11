За кружевами, валенками и селфи. Почему стоит срочно идти на ярмарку мастеров Форума регионов

Как минимум за хорошим настроением — вот за чем стоит идти на выставку-ярмарку мастеров Беларуси и России . В дни проведения Форума регионов пешеходная часть улицы Ленинской превратилась в ярмарочную: с песнями, танцами, угощениями и удивительными вещами. Некоторые из них преодолели путь длиной около 5 тысяч км, чтобы попасть в Могилев. И, поверьте, на них стоит хотя бы посмотреть.

Половину выставки-ярмарки занимают ремесленники из Беларуси. Они привезли из разных уголков страны всю ее историю — без преувеличения. Лапти, конечно, вы тут вряд ли купите, а вот льняную одежду с вышивкой — пожалуйста. Рубашки — по 40 рублей, передники — 35, платья — 50.





















Заодно можно попробовать соткать полотно — так, как это делали наши прабабушки. Поверьте, это непросто. Как и сделать соломенную мебель — кресло, колыбель. Или хит этого лета — круглую соломенную сумку. Мастер Давидович из Гомельской области говорит, что сумки раскупают быстро: 40 рублей — смешная цена за эксклюзивный аксессуар с приставкой «эко».

Текстиля у белорусов ну очень много. Сувениров — тоже, причем и декоративных, и практичных. Торговля идет довольно бойко, говорят мастера и вздыхают, что «места маловато»: дай им волю — они бы на всю улицу развернулись.

Рекомендуем: не проходите мимо танцоров. Где еще вас научат белорусским танцам под живую музыку, да бесплатно? Или играть в «ручеек»? Поверьте, вы многого об этой игре не знали.

У столов ремесленников из России народу не меньше — и это неудивительно. Например, мастера привезли деревянные игрушки. Тут и легендарные новинские, и потрясающе тонкой работы деревянные фигурки.

































Прохожие надолго останавливаются около кружевницы, которая прямо здесь и сейчас создает очередное чудо — салфетку. И мы понимаем, что часами можно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как мелькают в руках мастера коклюшки. Это гипнотическое зрелище.

Женщины восторженно рассматривают удивительные украшения с Дальнего Востока, примеряют воздушные ажурные платки и шали из Казахстана. Детей развлекают мастер-классом по росписи пряников.

— Смотрите, как на наши узоры похожи, — рассматривает тканые пояса мастера из России могилевчанка Юлия. Поясняет: — Никогда не задумывалась о том, что у нас в культуре так много схожего.

Еще часть улицы Ленинской, сквер перед площадью Звезд и площадь перед диагностическим центром занимают палатки предприятий всех областей Беларуси. Ярмаркой это назвать сложно: цены на товар обычные, да и купить все это можно в ближайшем магазине. Кроме обуви от «Марко» — в Могилев привезли коллекцию, которая появится в продаже лишь весной, а потому купить ее можно только здесь и сейчас.

Зато около этих палаток — уйма фотозон. В этом году — тренд на гигантизм: бутафорские мешки с мукой, зефир, конфеты, хлеб. И не забудьте сделать селфи рядом с головой зубра около брестчан — фото будет эффектным.

















Сегодня, 12 октября, последний день работы ярмарки. По программе, она будет работать с 10.00 до 20.00 — бегите, не пожалеете!