﻿ За кружевами, валенками и селфи. Почему стоит срочно идти на ярмарку мастеров Форума регионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За кружевами, валенками и селфи. Почему стоит срочно идти на ярмарку мастеров Форума регионов

12.10.2018 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Как минимум за хорошим настроением — вот за чем стоит идти на выставку-ярмарку мастеров Беларуси и России. В дни проведения Форума регионов пешеходная часть улицы Ленинской превратилась в ярмарочную: с песнями, танцами, угощениями и удивительными вещами. Некоторые из них преодолели путь длиной около 5 тысяч км, чтобы попасть в Могилев. И, поверьте, на них стоит хотя бы посмотреть.

Половину выставки-ярмарки занимают ремесленники из Беларуси. Они привезли из разных уголков страны всю ее историю — без преувеличения. Лапти, конечно, вы тут вряд ли купите, а вот льняную одежду с вышивкой — пожалуйста. Рубашки — по 40 рублей, передники — 35, платья — 50.






Заодно можно попробовать соткать полотно — так, как это делали наши прабабушки. Поверьте, это непросто. Как и сделать соломенную мебель — кресло, колыбель. Или хит этого лета — круглую соломенную сумку. Мастер Давидович из Гомельской области говорит, что сумки раскупают быстро: 40 рублей — смешная цена за эксклюзивный аксессуар с приставкой «эко».

Текстиля у белорусов ну очень много. Сувениров — тоже, причем и декоративных, и практичных. Торговля идет довольно бойко, говорят мастера и вздыхают, что «места маловато»: дай им волю — они бы на всю улицу развернулись.

Рекомендуем: не проходите мимо танцоров. Где еще вас научат белорусским танцам под живую музыку, да бесплатно? Или играть в «ручеек»? Поверьте, вы многого об этой игре не знали.

У столов ремесленников из России народу не меньше — и это неудивительно. Например, мастера привезли деревянные игрушки. Тут и легендарные новинские, и потрясающе тонкой работы деревянные фигурки.









Прохожие надолго останавливаются около кружевницы, которая прямо здесь и сейчас создает очередное чудо — салфетку. И мы понимаем, что часами можно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как мелькают в руках мастера коклюшки. Это гипнотическое зрелище.

Женщины восторженно рассматривают удивительные украшения с Дальнего Востока, примеряют воздушные ажурные платки и шали из Казахстана. Детей развлекают мастер-классом по росписи пряников.

— Смотрите, как на наши узоры похожи, — рассматривает тканые пояса мастера из России могилевчанка Юлия. Поясняет: — Никогда не задумывалась о том, что у нас в культуре так много схожего.

Еще часть улицы Ленинской, сквер перед площадью Звезд и площадь перед диагностическим центром занимают палатки предприятий всех областей Беларуси. Ярмаркой это назвать сложно: цены на товар обычные, да и купить все это можно в ближайшем магазине. Кроме обуви от «Марко» — в Могилев привезли коллекцию, которая появится в продаже лишь весной, а потому купить ее можно только здесь и сейчас.

Зато около этих палаток — уйма фотозон. В этом году — тренд на гигантизм: бутафорские мешки с мукой, зефир, конфеты, хлеб. И не забудьте сделать селфи рядом с головой зубра около брестчан — фото будет эффектным.





Сегодня, 12 октября, последний день работы ярмарки. По программе, она будет работать с 10.00 до 20.00 — бегите, не пожалеете!

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 141
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дни проведения Форума регионов пешеходная часть улицы Ленинской превратилась в ярмарочную: с песнями, танцами, угощениями и удивительными вещами.
 
Новости дня
Новости общества
 
Российский десант в Могилеве, авария "Союза", хата президента и шведские садики - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика