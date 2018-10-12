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Низкий поклон вам, жительницы Лоевщины, за мудрость, терпение и доброту!

13.10.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Низкий поклон вам, жительницы Лоевщины, за мудрость, терпение и доброту!Приближается большой православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы, к которому в республике приурочен один из самых светлых и нежных праздников — День матери. Как Богородица своим Покровом укрывает и защищает людей от врагов, видимых и невидимых, от всех бед и напастей, так и женщина-мать оберегает своих детей и свой семейный очаг.
Этот праздник — дань глубокого уважения женщине-матери, ставшей символом душевной щедрости и тепла, высокого трудолюбия, глубокой мудрости.
Мама, мамочка… как мы привыкли к тому, что она просто есть, и всё! Порой мы забываем, кружась в жизненной карусели, решая свои бесконечные заботы, что есть где-то человек, который ежеминутно думает, помнит о нас, волнуется, если у нас что-то не получается, по первому зову бросается на помощь: поддержать, успокоить, подставить своё хрупкое плечо, отдать целиком своё сердце. Она всегда с нами, везде и повсюду сопровождает по сложной и трудной дороге жизни.
Закрой глаза, прислушайся, и ты услышишь мамин голос. Он живет в самом тебе, такой знакомый, родной, его не спутаешь ни с одним другим. Берегите и помните своих матерей!
Быть мамой — это божественная радость и великий труд. Любить свое дитя до самозабвения, жертвуя всем на свете: карьерой, личной жизнью и жизнью вообще — обычно удел женщин. Зато и дается ей от Бога великое счастье познать все радости материнства. И первое осознанное слово обращено к ней: «Мама».
Жизнь удивительно быстротечна и изменчива. Мы научились создавать детей в пробирке, развиваем институт суррогатного материнства, но нельзя ничем заменить ту удивительную, данную свыше, связь между матерью и ее ребенком. Народная истина гласит: «Мать девять месяцев носит дитя под сердцем и всю жизнь — у сердца».
От всей души желаю всем мамам района — совсем молодым и тем, кто уже воспитывает внуков и правнуков, здоровья, любви близких, тепла домашнего очага и огромного женского счастья!
Низкий поклон всем матерям за мудрость, терпение и доброту.
Светлана Карнаушенко, начальник отдела ЗАГС Лоевского райисполкома.

 
 
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Приближается большой православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы, к которому в республике приурочен один из самых светлых и нежных праздников — День...
 
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