Низкий поклон вам, жительницы Лоевщины, за мудрость, терпение и доброту!

Приближается большой православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы, к которому в республике приурочен один из самых светлых и нежных праздников — День матери. Как Богородица своим Покровом укрывает и защищает людей от врагов, видимых и невидимых, от всех бед и напастей, так и женщина-мать оберегает своих детей и свой семейный очаг.

Этот праздник — дань глубокого уважения женщине-матери, ставшей символом душевной щедрости и тепла, высокого трудолюбия, глубокой мудрости.

Мама, мамочка… как мы привыкли к тому, что она просто есть, и всё! Порой мы забываем, кружась в жизненной карусели, решая свои бесконечные заботы, что есть где-то человек, который ежеминутно думает, помнит о нас, волнуется, если у нас что-то не получается, по первому зову бросается на помощь: поддержать, успокоить, подставить своё хрупкое плечо, отдать целиком своё сердце. Она всегда с нами, везде и повсюду сопровождает по сложной и трудной дороге жизни.

Закрой глаза, прислушайся, и ты услышишь мамин голос. Он живет в самом тебе, такой знакомый, родной, его не спутаешь ни с одним другим. Берегите и помните своих матерей!

Быть мамой — это божественная радость и великий труд. Любить свое дитя до самозабвения, жертвуя всем на свете: карьерой, личной жизнью и жизнью вообще — обычно удел женщин. Зато и дается ей от Бога великое счастье познать все радости материнства. И первое осознанное слово обращено к ней: «Мама».

Жизнь удивительно быстротечна и изменчива. Мы научились создавать детей в пробирке, развиваем институт суррогатного материнства, но нельзя ничем заменить ту удивительную, данную свыше, связь между матерью и ее ребенком. Народная истина гласит: «Мать девять месяцев носит дитя под сердцем и всю жизнь — у сердца».

От всей души желаю всем мамам района — совсем молодым и тем, кто уже воспитывает внуков и правнуков, здоровья, любви близких, тепла домашнего очага и огромного женского счастья!

Низкий поклон всем матерям за мудрость, терпение и доброту.

Светлана Карнаушенко, начальник отдела ЗАГС Лоевского райисполкома.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Низкий поклон вам, жительницы Лоевщины, за мудрость, терпение и доброту! Приближается большой православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы, к которому в республике приурочен один из самых светлых и нежных праздников — День...