Сегодня с 9.00 до 13.00 на центральной площади города состоится Осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Приглашаем жителей и гостей Будакошелевщины на традиционную Покровскую ярмарку.





Сегодня, 13 октября с 9.00 до 13.00 на центральной площади города состоится Осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Участие в ней примут сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, предприятия промышленности Гомельской области, торговли, общественного питания и других организаций, осуществляющих производство товаров народного потребления. У всех желающих будет прекрасная возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию и продукты питания по выгодным ценам.