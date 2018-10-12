"На БелАЭС произошла авария с выбросом в атмосферу радиоактивной среды". Фото и видео с учений МЧС

12 октября МЧС провели показательные учения по ликвидации последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций. На 9 площадках были разные сценарии ЧП: спасатели тушили горящие резервуары с нефтепродуктами, проводили поисково-спасательные работы, справлялись с ДТП на железной дороге и многое другое. Как это было — в фото и видео.



Фото: МЧС



Фото: МЧС



Фото: МЧС

«По тактическому замыслу учений был выбран невероятный вариант развития событий, при котором на одном из блоков БелАЭС произошла тяжелая авария с выбросом в атмосферу радиоактивной среды и отказом системы аварийного охлаждения», — сообщается на сайте МЧС.

Видео: МЧС



Фото: МЧС

Цель учений — проверка готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, отработка на практике первоочередных аварийно-спасательных работ при ядерных или радиационных авариях.



Фото: МЧС



Фото: МЧС



Фото: МЧС

Наблюдателями выступили представители республиканских органов госуправления и участники миссии EPREV — эксперты МАГАТЭ.



Фото: МЧС



Фото: МЧС

В 8 по 20 октября в Беларуси работает миссия МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и реагирования. Специалисты рассматривают то, как Беларусь будет и готова реагировать в случае аварии, в том числе спровоцированной экстремальными природными воздействиями.



Фото: МЧС



Фото: МЧС



Фото: МЧС