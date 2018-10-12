На Будакошелевщине к работам по благоустройству и наведению порядка на земле подключились все от мала до велика.
Фото Ирины ПАЛУБЕЦ, Роман ВЕЖНОВЕЦ.
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Все на субботник! На Будакошелевщине к работам по благоустройству и наведению порядка на земле подключились все от мала до велика
13.10.2018 — Новости Общества | Газета Авангард
На Будакошелевщине к работам по благоустройству и наведению порядка на земле подключились все от мала до велика.
Фото Ирины ПАЛУБЕЦ, Роман ВЕЖНОВЕЦ.
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Все на субботник! На Будакошелевщине к работам по благоустройству и наведению порядка на земле подключились все от мала до велика
На Будакошелевщине к работам по благоустройству и наведению порядка на земле подключились все от мала до велика. ...
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