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Поздравления — женщинам Лоевщины
14.10.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Дорогие женщины!
Вероника Байкова, председатель районного исполнительного комитета
Ирина Пастухова, председатель районного Совета депутатов
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Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки! Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников — Днём матери! Для любого из нас мама является...
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