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Поздравления — женщинам Лоевщины

14.10.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Поздравления — женщинам ЛоевщиныДорогие женщины!
Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников — Днём матери!
Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои силы, заботу, ласку и нежность. О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на протяжении всего жизненного пути.
В слове «МАМА» есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем — свет, тепло и уют. Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех. Но и мамам необходимо наше внимание! И предстоящий праздник — прекрасный повод собраться в семейном кругу и наполнить дом душевной теплотой.
Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, дорогие наши мамы и бабушки. Будьте счастливы! Мира вам и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! И пусть ваши дети, которым вы отдаёте все самое лучшее, вас только радуют.

Вероника Байкова, председатель районного исполнительного комитета

Ирина Пастухова, председатель районного Совета депутатов

 
 
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Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки! Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников — Днём матери! Для любого из нас мама является...
 
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