Поздравления — женщинам Лоевщины

Дорогие женщины!

Наши милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников — Днём матери!

Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает все свои силы, заботу, ласку и нежность. О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на протяжении всего жизненного пути.

В слове «МАМА» есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем — свет, тепло и уют. Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех. Но и мамам необходимо наше внимание! И предстоящий праздник — прекрасный повод собраться в семейном кругу и наполнить дом душевной теплотой.

Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, дорогие наши мамы и бабушки. Будьте счастливы! Мира вам и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! И пусть ваши дети, которым вы отдаёте все самое лучшее, вас только радуют.

Вероника Байкова, председатель районного исполнительного комитета

Ирина Пастухова, председатель районного Совета депутатов