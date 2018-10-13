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Патриарх Кирилл отслужит чин и откроет Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске
14.10.2018 10:10 — Новости Общества | Tut.by
Продолжается визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь. 14 октября он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.
Ранее настоятель храма протоиерей Федор Повный
Расположен храм в Минске на пересечении улиц Калиновского и Всехсвятской. С восточной стороны к нему непосредственно примыкает Московское кладбище, где покоятся многочисленные соотечественники, составившие честь и славу Беларуси. Храм представляет собой комплекс строений, и работы завершились недавно. Именно поэтому его и будут освящать 14 октября.
Прямую трансляцию ведет телеканал «Союз».
Вчера, 13 октября патриарх Кирилл
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Продолжается визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь. 14 октября он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.
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