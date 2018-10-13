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Патриарх Кирилл отслужит чин и откроет Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске

14.10.2018 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Продолжается визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь. 14 октября он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее настоятель храма протоиерей Федор Повный рассказал, что с момента освящения Храма-памятника в честь Всех Святых тот станет действующим. «И каждый житель нашей страны сможет здесь помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество», — сказал он.

Расположен храм в Минске на пересечении улиц Калиновского и Всехсвятской. С восточной стороны к нему непосредственно примыкает Московское кладбище, где покоятся многочисленные соотечественники, составившие честь и славу Беларуси. Храм представляет собой комплекс строений, и работы завершились недавно. Именно поэтому его и будут освящать 14 октября.

Прямую трансляцию ведет телеканал «Союз».

Вчера, 13 октября патриарх Кирилл прибыл в Минск с первосвятительским визитом. Вчера состоялась праздничная служба с его участием в Свято-Духовом Кафедральном соборе. На понедельник, 15 октября запланирована встреча патриарха Кирилла с Александром Лукашенко и выездное заседание Священного синода.

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжается визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь. 14 октября он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.
 
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