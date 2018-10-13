Патриарх Кирилл отслужит чин и откроет Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске

Продолжается визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь. 14 октября он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее настоятель храма протоиерей Федор Повный рассказал , что с момента освящения Храма-памятника в честь Всех Святых тот станет действующим. «И каждый житель нашей страны сможет здесь помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество», — сказал он.

Расположен храм в Минске на пересечении улиц Калиновского и Всехсвятской. С восточной стороны к нему непосредственно примыкает Московское кладбище, где покоятся многочисленные соотечественники, составившие честь и славу Беларуси. Храм представляет собой комплекс строений, и работы завершились недавно. Именно поэтому его и будут освящать 14 октября.

Прямую трансляцию ведет телеканал «Союз».

Вчера, 13 октября патриарх Кирилл прибыл в Минск с первосвятительским визитом. Вчера состоялась праздничная служба с его участием в Свято-Духовом Кафедральном соборе. На понедельник, 15 октября запланирована встреча патриарха Кирилла с Александром Лукашенко и выездное заседание Священного синода.