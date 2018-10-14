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В Гродненской области около 30% находящихся на балансе ЖКХ сетей водоснабжения имеют срок службы более 30 лет

15.10.2018 — Новости Общества | Полымя  
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По инициативе Комитета госконтроля области в мае-июне текущего годы был проведен мониторинг по вопросу содержания объектов водоснабжения и водоотведения.

В Гродненской области около 30% находящихся на балансе ЖКХ сетей водоснабжения имеют срок службы более 30 лет

Были обследованы артезианские скважины, станции обезжелезивания, водонапорные башни, очистные сооружения. При этом выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, строительной деятельности, природоохранного законодательства, эксплуатации электроустановок.

Особое внимание уделено вопросу своевременного обновления сетей водопровода и канализации, что влияет на качество питьевой воды.

Справочно: Порядка 30% находящихся на балансе предприятий ЖКХ сетей водоснабжения имеют срок службы более 30 лет.

По результатам проведенного мониторинга выдано более 200 рекомендаций по устранению нарушений.

В настоящее время большинство нарушений устранено, по отдельным замечаниям срок устранения продлен и полная реализация намеченных мероприятий находится на контроле.

Следует отметить, что в области реализуется комплекс мероприятий по строительству станций обезжелезивания, что обеспечит поэтапное достижение цели — обеспечение граждан региона чистой водой. В текущем году из областного бюджета на строительство 14 станций обезжелезивания выделено более 1 млн рублей.

Вопросы целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство объектов водоснабжения, находится на контроле в Комитете государственного контроля Гродненской области.

По материалам Комитета государственного контроля Гродненской области

 
 
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По инициативе Комитета госконтроля области в мае-июне текущего годы был проведен мониторинг по вопросу содержания объектов водоснабжения и водоотведения. Были
 
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