На улице Калинина в Витебске 16 и 17 октября перекроют движение - из-за открытия памятника десантнику

На улице Калинина в Витебске в первой половине дня 16 и 17 октября на некоторое время перекроют движение. Это связано с установкой памятника десантнику в парке Победителей, сообщают «Витьбичи».

Во вторник, 16 октября, с 10.00 до 12.00 десантники будут репетировать на улице Калинина праздничные мероприятия, приуроченные к открытию монумента.

А в среду, 17 октября, с 11.00 до 13.30 движение перекроют в связи с церемонией открытия памятника.

Напомним, в 2017 году ветераны и общественность предложили установить в Витебске памятник десантнику . Идею поддержала местная власть. А для ее воплощения в жизнь объявили благотворительный сбор денег.