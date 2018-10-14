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На улице Калинина в Витебске 16 и 17 октября перекроют движение - из-за открытия памятника десантнику
15.10.2018 07:33 — Новости Общества | Tut.by
На улице Калинина в Витебске в первой половине дня 16 и 17 октября на некоторое время перекроют движение. Это связано с установкой памятника десантнику в парке Победителей,
Во вторник, 16 октября, с 10.00 до 12.00 десантники будут репетировать на улице Калинина праздничные мероприятия, приуроченные к открытию монумента.
А в среду, 17 октября, с 11.00 до 13.30 движение перекроют в связи с церемонией открытия памятника.
Напомним, в 2017 году ветераны и общественность предложили установить в Витебске
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На улице Калинина в Витебске 16 и 17 октября перекроют движение - из-за открытия памятника десантнику
Памятник разместится в парке Победителей.
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