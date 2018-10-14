﻿ На улице Калинина в Витебске 16 и 17 октября перекроют движение - из-за открытия памятника десантнику. 21.by
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На улице Калинина в Витебске 16 и 17 октября перекроют движение - из-за открытия памятника десантнику

15.10.2018 07:33 — Новости Общества | Tut.by  
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На улице Калинина в Витебске в первой половине дня 16 и 17 октября на некоторое время перекроют движение. Это связано с установкой памятника десантнику в парке Победителей, сообщают «Витьбичи».

Во вторник, 16 октября, с 10.00 до 12.00 десантники будут репетировать на улице Калинина праздничные мероприятия, приуроченные к открытию монумента.

А в среду, 17 октября, с 11.00 до 13.30 движение перекроют в связи с церемонией открытия памятника.

Напомним, в 2017 году ветераны и общественность предложили установить в Витебске памятник десантнику. Идею поддержала местная власть. А для ее воплощения в жизнь объявили благотворительный сбор денег.

 
Теги: Витебск
 
 
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