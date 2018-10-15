|
В Сморгонском районе нашли пропавших рыбаков. Из озера достали машину с телами
16.10.2018 17:36 — Новости Общества | Tut.by
В Сморгонском районе нашли пропавших 6 октября рыбаков — 37-летнего и 45-летнего мужчин,
— Прямо сейчас следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия около озера в Сморгонском районе. Из воды был извлечен автомобиль с телами двух рыбаков.
Двое мужчин 6 октября уехали на рыбалку на озеро вблизи деревни Белое Сморгонского района — и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое мужчин 6 октября уехали на рыбалку на озеро вблизи деревни Белое Сморгонского района - и пропали.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)