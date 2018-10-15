В Сморгонском районе нашли пропавших рыбаков. Из озера достали машину с телами

В Сморгонском районе нашли пропавших 6 октября рыбаков — 37-летнего и 45-летнего мужчин, сообщает СК.

— Прямо сейчас следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия около озера в Сморгонском районе. Из воды был извлечен автомобиль с телами двух рыбаков.







Двое мужчин 6 октября уехали на рыбалку на озеро вблизи деревни Белое Сморгонского района — и пропали . Уехали рыбаки на автомобиле VW Transporter белого цвета.