Все о расколе церкви, повышение пенсий и тяжелый суд по смерти в армии - важное за вчера

Признавайтесь, бывает такое: провели весь день за компьютером, а вечером чувствуете себя физически уставшим? У нас это очень часто. Но ведь так не должно быть! Как активность минимального числа мускул заставляет валяться на диване целый вечер — и что с этим делать? Давайте с самого утра ответим себе на этот важный вопрос — и быстренько вспомним самые главные события и тексты дня вчерашнего.
ВАЖНОЕ
Если вы до сих пор не понимаете, что в понедельник произошло с церковью и как это лично на вас отразится (или нет?), то давайте разбиваться вместе. Для начала изучим историю православного конфликта (вот здесь все просто, в наивных вопросах и понятных ответах. А здесь — вообще в эсэмэсках). Потом узнаем, как сейчас — на Афоне-то молиться можно? А Благодатный огонь из Иерусалима привезут нам? А в Киево-Печерской лавре свечку поставить разрешат? Как обычному человеку понять, где чья церковь? О том, как простому православному белорусу не стать раскольником после того как РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом, и за что придется покаяться, — рассказываем здесь. И вот у нас еще история о церкви: минского священника уволили с должности за критику патриарха Кирилла. А ведь он всего-то опубликовал в Facebook иронический пост о главе Русской православной церкви.
Александр Лукашенко потребовал от премьера активнее развивать импортозамещение и бороться с посредничеством. Именно последнее, по мнению президента, часто становится основой для коррупционных схем. «За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами. И что поражает — у нас посредники даже на белорусскую продукцию. В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают». Румас разберется.
Спросили главу Госпогранкомитета, так сколько все же оружия задерживают на украинской границе. Помните, недавно президент заявил о том, что Беларусь будет укреплять границу с Украиной, так как, мол, оттуда идет сегодня много «беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется»? «Проблема есть, — подтверждают в ГПК, — и она не может не беспокоить как главу государства, так и пограничников».
А у обычных белорусов, говорят, все хорошо — и их благосостояние, по статистике, неуклонно растет (вот вам 6 фактов про самый богатый район Беларуси). Заметили? Пенсионеры, наверное, нет — но пусть не расстраиваются, в стране уже подготовили проект указа по повышению пенсий. Говорят, с 1 ноября повысят. На сколько и когда они вырастут, рассказываем здесь, а вот здесь можно посмотреть, где сейчас в Беларуси получают самые большие пенсии (это не там же, где дольше всего живут)
Вчера суд в Минске рассмотрел апелляцию по одному из самых громких уголовных дел в отношении крупных белорусских бизнесменов — Александра Кныровича и его коллег. И таки сократил для бизнесмена срок заключения! Правда, защита Кныровича требовала полной отмены приговора.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером объявил о своей отставке. Но не переживайте — у него все по плану.
Хоккеисты продолжают расстраивать. Минское «Динамо» вчера проиграло московским одноклубникам, потерпев седьмое подряд поражение в КХЛ — и это худший их результат за 10 лет. Матч проходил на фоне слухов (которые «зубры» не комментируют) об увольнении Дуайера. Не исключено, что вчерашняя игра может стать для наставника последней на капитанском мостике минчан — но мы ее честно отстрадали вместе с ним. Например, заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов, который сейчас возглавляет московское «Динамо», считает, что одна из причин наших бед в том, что «хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы». Сам Горди, конечно, расстроен, но старается не падать духом.
А вот тяжелая история. Побывали на суде над рядовым, которого винят в смерти солдата на учениях. Парнишка отказался от адвоката и признал вину. Эксперты после трагедии осматривали пулемет, он был неисправным. По словам обвиняемого, оружие прибыло из другой части и стреляло с осечками из-за неисправности, а не потому что он с ним неправильно обращался. Напомним, мама погибшего Димы просит не наказывать солдата, понимает: все вышло случайно, и приговор уже не вернет ей сына. Будем, конечно, следить за процессом.
Скоро ноябрь, а значит — биатлонный сезон. Эх, нелегким он будет для нашей страны. С чем к нему подходит сборная Беларуси, в которой теперь нет Даши и Нади (но остались Ира и Динара, не забываем)? За кого болеть будем?!
Кстати. Если вам кажется, что ваша собака вас действительно понимает — то вам не кажется. Ученые пришли к выводу, что собаки понимают человеческую речь, только их мозг работает совсем не так, как наш. Теперь нам узнать бы, понимают ли обращенную к ним речь кошки (или прикидываются, что нет). Хорошего дня!
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