Все о расколе церкви, повышение пенсий и тяжелый суд по смерти в армии - важное за вчера

Доброе утро!

Признавайтесь, бывает такое: провели весь день за компьютером, а вечером чувствуете себя физически уставшим? У нас это очень часто. Но ведь так не должно быть! Как активность минимального числа мускул заставляет валяться на диване целый вечер — и что с этим делать? Давайте с самого утра ответим себе на этот важный вопрос — и быстренько вспомним самые главные события и тексты дня вчерашнего.

ВАЖНОЕ

Если вы до сих пор не понимаете, что в понедельник произошло с церковью и как это лично на вас отразится (или нет?), то давайте разбиваться вместе. Для начала изучим историю православного конфликта ( вот здесь все просто , в наивных вопросах и понятных ответах. А здесь — вообще в эсэмэсках ). Потом узнаем, как сейчас — на Афоне-то молиться можно? А Благодатный огонь из Иерусалима привезут нам? А в Киево-Печерской лавре свечку поставить разрешат? Как обычному человеку понять, где чья церковь? О том, как простому православному белорусу не стать раскольником после того как РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом, и за что придется покаяться, — рассказываем здесь . И вот у нас еще история о церкви: минского священника уволили с должности за критику патриарха Кирилла . А ведь он всего-то опубликовал в Facebook иронический пост о главе Русской православной церкви.





Александр Лукашенко потребовал от премьера активнее развивать импортозамещение и бороться с посредничеством . Именно последнее, по мнению президента, часто становится основой для коррупционных схем. «За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами. И что поражает — у нас посредники даже на белорусскую продукцию. В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают». Румас разберется.

Спросили главу Госпогранкомитета, так сколько все же оружия задерживают на украинской границе . Помните, недавно президент заявил о том, что Беларусь будет укреплять границу с Украиной, так как, мол, оттуда идет сегодня много «беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется»? «Проблема есть, — подтверждают в ГПК, — и она не может не беспокоить как главу государства, так и пограничников».

А у обычных белорусов, говорят, все хорошо — и их благосостояние, по статистике, неуклонно растет (вот вам 6 фактов про самый богатый район Беларуси ). Заметили? Пенсионеры, наверное, нет — но пусть не расстраиваются, в стране уже подготовили проект указа по повышению пенсий. Говорят, с 1 ноября повысят. На сколько и когда они вырастут, рассказываем здесь , а вот здесь можно посмотреть, где сейчас в Беларуси получают самые большие пенсии (это не там же, где дольше всего живут )

Вчера суд в Минске рассмотрел апелляцию по одному из самых громких уголовных дел в отношении крупных белорусских бизнесменов — Александра Кныровича и его коллег. И таки сократил для бизнесмена срок заключения ! Правда, защита Кныровича требовала полной отмены приговора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером объявил о своей отставке. Но не переживайте — у него все по плану .

Хоккеисты продолжают расстраивать. Минское «Динамо» вчера проиграло московским одноклубникам , потерпев седьмое подряд поражение в КХЛ — и это худший их результат за 10 лет. Матч проходил на фоне слухов (которые «зубры» не комментируют) об увольнении Дуайера . Не исключено, что вчерашняя игра может стать для наставника последней на капитанском мостике минчан — но мы ее честно отстрадали вместе с ним. Например, заслуженный тренер Беларуси Владимир Крикунов, который сейчас возглавляет московское «Динамо», считает, что одна из причин наших бед в том, что « хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы ». Сам Горди, конечно, расстроен , но старается не падать духом.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Знакомьтесь — Никита, триатлет, первый мужчина из Беларуси с правом состязаться в легендарной гонке Ironman . В общем, наш железный человек. Прямо сейчас он на Гавайях: пока еще без обратного билета и денег на его покупку. Зато попал и даже финишировал на Kona Ironman. «Влажность, дикая жара, сильный ветер. Тень только от пальмы и пролетающего самолета. Такие условия, которых больше нигде нет, и поэтому гонка настолько сложная».

А вот тяжелая история. Побывали на суде над рядовым, которого винят в смерти солдата на учениях . Парнишка отказался от адвоката и признал вину. Эксперты после трагедии осматривали пулемет, он был неисправным. По словам обвиняемого, оружие прибыло из другой части и стреляло с осечками из-за неисправности, а не потому что он с ним неправильно обращался. Напомним, мама погибшего Димы просит не наказывать солдата, понимает: все вышло случайно, и приговор уже не вернет ей сына. Будем, конечно, следить за процессом.

Скоро ноябрь, а значит — биатлонный сезон. Эх, нелегким он будет для нашей страны. С чем к нему подходит сборная Беларуси, в которой теперь нет Даши и Нади (но остались Ира и Динара, не забываем)? За кого болеть будем ?!





Поговорили с родителями о том, как воспитывать особенного ребенка. Вот здесь — непростое, но очень светлое видео . Если честно, то в нем мало о воспитании — в основном, о любви, гордости и счастье.

Пока в Минске шел ТЕАРТ, приглашенные эксперты-иностранцы посмотрели много современных белорусских спектаклей. А мы решили спросить их, что понравилось, что может быть востребовано в Европе . В лидерах симпатий, конечно, «С училища» . Надо сходить, пожалуй.

Вот вам напоследок еще одно культурное развлечение. Знаете, как выглядели Микеланджело, Дали, Шагал, Малевич, Дюрер? Усложняем задание! Сможете узнать их на автопортретах ?

Все новости вторника, 16 октября





Кстати. Если вам кажется, что ваша собака вас действительно понимает — то вам не кажется. Ученые пришли к выводу, что собаки понимают человеческую речь , только их мозг работает совсем не так, как наш. Теперь нам узнать бы, понимают ли обращенную к ним речь кошки (или прикидываются, что нет). Хорошего дня!

Ваша редакция

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