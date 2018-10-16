"Зловонные запахи" не должны попадать в воздух. Проект завода в Светлогорске пройдет новую экспертизу

Минприроды ответило на обращение жителей Светлогорска по поводу вредных выбросов с завода сульфатной беленой целлюлозы. Как следует из документа, «зловонные запахи» с предприятия не предусматривались проектом. Что теперь? Будет новая экологическая экспертиза.





Министерство обещает в случае нарушения законодательства «принять меры». Согласно проекта, который прошел государственную экологическую экспертизу, все «зловонные запахи» (метилмеркаптан и другие) должны обезвреживаться без выброса в воздух.

«В связи с этим проектом не были определены объемы выбросов метилмеркаптанов, а также не планировался контроль этих выбросов», — объясняет Минприроды.

Но при пусконаладочных работах начались выбросы. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и китайская корпорация, которые построили завод, «реализовали дополнительные мероприятия, обеспечивающие снижение выбросов метилмеркаптанов».

Проектную документацию скорректировали. 25 сентября она поступила на новую экологическую экспертизу. Степень воздействия завода на окружающую среду с учетом выбросов меркаптанов будет оценена повторно.

В настоящее время Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды закупает соответствующее оборудование и разрабатывает методики измерения вредных веществ. Такую же работу проводит и целлюлозно-картонный комбинат.

«Из ответа следует, что завод нас абсолютно незаконно травил. В начале стройки не было информации, что пуск завода повлечет за собой вонь, вредные выбросы. Значит, целлюлозно-картонный комбинат и концерн не были подготовлены, чтобы фиксировать эти „зловонные запахи“, которые проектом не предусмотрены? Чья это ошибка? Это халатность или преступление?» — сказала член инициативной группы по ситуации с китайским заводом Елена Маслюкова.

Инициативная группа планирует подать иск против целлюлозно-картонного комбината и концерна.