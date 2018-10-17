Трагедия в Керчи, ЦТ по-новому, суд из-за вайбер-чата и блондинка Джоли - все за вчера

Доброе утро!

В этом октябре погода радует белорусов: тепло и солнечно. А какой будет оставшаяся часть осени ? Спросили синоптиков и специалиста по народным приметам (и они нас не порадовали). А пока давайте вспомним, что в стране и мире происходило вчера.

ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО

Страшная трагедия произошла вчера в Керчи. В политехническом колледже студент 4-го курса устроил взрыв и стрельбу. В результате погибли 20 человек, более 50 получили ранения, нападавший застрелился. Вот здесь собрали все, что было известно к утру четверга о произошедшем, а здесь — некоторые случаи атак на учебные заведения в мире (а они нередки). В Крыму объявлен трехдневный траур .





Вы хотите знать, где в Беларуси лучше жить? А мы уже знаем: изучили рейтинг белорусских городов, который сравнивает 15 белорусских «стотысячников» и показывает, где в Беларуси жизнь есть, а где «руины и пепел». Ищите свой город (возможно, будете удивлены). Кстати, в Гродно, почти лучший город страны, должен завтра приехать президент — и там тако-о-о-ой «шухер» !

Стало известно, что «Санта» выкупила Березовский сыродельный комбинат. Теперь у Александра Мошенского 81% акций и некоторые обязательства перед местными властями и коллективом . А бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский с понедельника возглавит Банк БелВЭБ .

Со следующего года результаты централизованного тестирования будут подсчитывать по новой методике. Рассказываем, абитуриенты и родители, что вас ждет .

В суде по делу Коржича огласили результаты проверки о давлении сотрудников КГБ на обвиняемых . Если помните, месяц назад обвиняемые сержанты заявили о фактах физического и психологического воздействия на них. Генпрокуратура выслушала сотрудников КГБ (самих сержантов, говорят их адвокаты, не спрашивали) — и пришла к выводу, что «нет объективных данных о применении силы». А в другом суде вчера командир роты и прапорщик из Печей выступили с последним словом .

Что слышно по церковному вопросу? Вроде Вселенский патриархат в Константинополе признал Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Киевского патриархата каноническими церквями вразрез с позицией РПЦ (та, напомним, разорвала из-за этого отношения с Константинополем) — а в Украине между собой договориться не могут как минимум о названии и статусе новой церкви!

А что у нас в спорте? Вчера «Юность» на последней минуте вырвала победу у финского ТПС в Лиге чемпионов, но им это не помогло . Зато наша Саша Саснович вышла в четвертьфинал Кубка Кремля в Москве, победив 10-ю ракетку мира Кики Бертенс из Нидерландов. Теперь важно, чтобы четвертьфинал она прошла, а не как в прошлом году. Болеем за тебя, Саша!

ЧТО ВСЕ ЧИТАЛИ В СРЕДУ

Ого! Одно из крупнейших на Гомельщине водохранилищ — Днепро-Брагинское, также известное как Лоевское, — на грани полного исчезновения. Там, где еще пять лет назад была большая вода, теперь лишь блюдца луж. Что произошло с некогда гигантским рукотворным морем и что с ним будет дальше (спойлер: похоже, ничего хорошего)?





Вот всегда знали, что родительские вайбер-чаты — это зло! Конфликт, разгоревшийся в одном из них, даже закончился судом — и один папа отсудил у одной мамы 20 рублей компенсации морального вреда за сообщение, которое он посчитал оскорбительным.

Простите, но это очень смешно. Минчанка после планового ТО села в машину, завела ее — и та врезалась в забор автоцентра. Женщина винит СТО: после работ вместо ручника поставили на передачу, а она никогда, мол, так не делала . В автоцентре ей напомнили, как по инструкции нужно заводить машину, чтобы потом никого не винить.

Прочтите очень непростую историю, как мама поднимает «безнадежного» ребенка . При рождении прогнозы им давали неутешительные: малыш не будет видеть и ходить. Сегодня четырехлетний Матвей гуляет по улице с мамой за руку и смотрит мультики. «Когда муж понял, что проблемы огромные, начал нас выгонять. Периодически мы оказывались на улице. Я терпела-терпела, а потом собралась и ушла с пакетами к родителям».

А вот очень красивая фотоистория длиной в семь лет: как «симпатичная девушка» из США стала парнем — и тот нашел счастье. Для Харрисона Масси из города Сент-Луис трансгендерный переход из девушки в парня никогда не был просто сменой пола. Семь лет назад Харрисон начал свой путь к тому, чтобы «чувствовать себя собой» — и вот как это было .





ЧТО ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

Пообщались с бывшим послом Украины в Беларуси Романом Безсмертным. Его запомнили как дипломата, который довольно жестко и открыто критиковал действующую белорусскую власть и лично Александра Лукашенко. Сейчас он отошел от политики, а в начале года заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Что обсуждали? Критику Лукашенко, конечно, а еще почему для него нет разницы между белорусской властью и Кремлем и намерен ли он возвращать Крым, если станет президентом Украины.

Вы никогда не задумывались, как собирают данные для нашей официальной статистики? А мы задумались — и отправились в один из минских супермаркетов вместе с регистратором цен . Эти специалисты ежедневно обходят магазины и фиксируют цены. Другим способом данные получить невозможно. Рассказывают, что бывает сложно объяснить товароведам, «что ты не враг, а только сборщик информации, у которого нет цели подставить магазин». Особенно, говорят, тяжело работать на рынках.

В Минск прилетел легендарный аргентинский защитник, бывший игрок «Интера» Хавьер Дзанетти. Погуляли с ним по улицам и узнали , почему Аргентина напоминает Беларусь, а Месси все-таки круче Роналду.





Недавно Евросоюз ввел новые санкции, и, что удивительно, не против России, а в отношении государства-члена — Венгрии. В декабре прошлого года такая же процедура была начата в отношении Польши. В чем провинились эти страны перед Евросоюзом — коротко и понятно здесь .

В США учительница пообещала детям дополнительные баллы за остроумный анекдот в конце задания — и один уж отжег так отжег ! Но ответ ученика рассорил взрослых — не все оценили юмор (а в белорусской школе такие задания и такие ответы и вовсе посчитали бы недопустимыми!).

Слышали, что Анджелина Джоли стала блондинкой? Фанаты ее не узнали, а вы сможете ?

И обязательно посмотрите на робота, который танцует лучше, чем вы . Обзавидуетесь! А еще он крестиком вышивает легко повторяет легендарную лунную походку Майкла Джексона и умеет открывать двери. Скоро точно уйдет гастролировать.

Все новости среды, 17 октября

Кстати. Если вы давно грезите о новом iPhone, то вот здесь можно узнать, за сколько в Беларуси будут продавать Xs и Xs Max . А у нас сегодня очередная «Экономика на пальцах» — и обсуждать мы там будем совсем не айфоны, а встречи, дела и слова Лукашенко. Присоединяйтесь — точно будет интересно !

Ваша редакция

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