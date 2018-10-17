|
Трагедия в Керчи, ЦТ по-новому, суд из-за вайбер-чата и блондинка Джоли - все за вчера
18.10.2018 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
В этом октябре погода радует белорусов: тепло и солнечно.
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО
Страшная трагедия произошла вчера в Керчи. В политехническом колледже студент 4-го курса устроил взрыв и стрельбу. В результате погибли 20 человек, более 50 получили ранения, нападавший застрелился.
Вы хотите знать, где в Беларуси лучше жить? А мы уже знаем: изучили рейтинг белорусских городов, который сравнивает 15 белорусских «стотысячников» и показывает, где в Беларуси жизнь есть, а где «руины и пепел».
Стало известно, что «Санта» выкупила Березовский сыродельный комбинат. Теперь у Александра Мошенского
Со следующего года результаты централизованного тестирования будут подсчитывать по новой методике. Рассказываем, абитуриенты и родители,
В суде по делу Коржича огласили
Что слышно по церковному вопросу? Вроде Вселенский патриархат в Константинополе признал Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Киевского патриархата каноническими церквями вразрез с позицией РПЦ (та, напомним, разорвала из-за этого отношения с Константинополем) — а
А что у нас в спорте? Вчера «Юность» на последней минуте вырвала победу у финского ТПС в Лиге чемпионов, но
ЧТО ВСЕ ЧИТАЛИ В СРЕДУ
Ого! Одно из крупнейших на Гомельщине водохранилищ — Днепро-Брагинское, также известное как Лоевское, — на грани полного исчезновения. Там, где еще пять лет назад была большая вода, теперь лишь блюдца луж. Что произошло с некогда гигантским рукотворным морем и
Вот всегда знали, что родительские вайбер-чаты — это зло! Конфликт, разгоревшийся в одном из них, даже закончился судом — и
Простите, но это очень смешно. Минчанка после планового ТО села в машину, завела ее — и та врезалась в забор автоцентра. Женщина винит СТО:
Прочтите очень непростую историю, как
А вот очень красивая фотоистория длиной в семь лет: как «симпатичная девушка» из США стала парнем — и тот нашел счастье. Для Харрисона Масси из города Сент-Луис трансгендерный переход из девушки в парня никогда не был просто сменой пола. Семь лет назад Харрисон начал свой путь к тому, чтобы «чувствовать себя собой» —
ЧТО ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
Пообщались с бывшим послом Украины в Беларуси Романом Безсмертным. Его запомнили как дипломата, который довольно жестко и открыто критиковал действующую белорусскую власть и лично Александра Лукашенко. Сейчас он отошел от политики, а в начале года заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины.
Вы никогда не задумывались, как собирают данные для нашей официальной статистики? А мы задумались — и
В Минск прилетел легендарный аргентинский защитник, бывший игрок «Интера» Хавьер Дзанетти.
Недавно Евросоюз ввел новые санкции, и, что удивительно, не против России, а в отношении государства-члена — Венгрии. В декабре прошлого года такая же процедура была начата в отношении Польши. В чем провинились эти страны перед Евросоюзом —
В США учительница пообещала детям дополнительные баллы за остроумный анекдот в конце задания —
Слышали, что Анджелина Джоли стала блондинкой? Фанаты ее не узнали,
И обязательно
Кстати. Если вы давно грезите о новом iPhone, то вот здесь можно узнать,
Ваша редакция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! В этом октябре погода радует белорусов: тепло и солнечно. А какой будет оставшаяся часть осени? Спросили синоптиков и специалиста по народным приметам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)