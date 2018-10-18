ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налетчика на заправку на Ленинградской в Витебске приговорили к 11 годам колонии

19.10.2018 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Железнодорожного района Витебска приговорил 28-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на АЗС в областном центре, к 11 годам колонии особого режима с конфискацией имущества. Об этом сообщает областной суд.

Инцидент произошел поздно вечером 19 июня. Мужчина зашел в магазин автомобильной заправочной станции на улице Ленинградской в Витебске. Угрожая кассиру ножом и утверждая, что помещение заминировано, потребовал деньги. Женщине пришлось отдать содержимое кассы — 532 рубля. Мужчина сложил деньги в пакет и ушел. Вскоре его задержала милиция возле улицы Воинов-интернационалистов.

Обвиняемый вину не признал. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что он совершил разбой на АЗС после употребления психотропов.

Мужчина признан виновным в разбое, совершенном повторно, и лишен свободы на 11 лет с конфискацией имущества. Кроме того, с него взыскали 171 рубль в пользу АЗС и 1,5 тысячи рублей — в пользу потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мужчина был судим за грабежи, разбои и угон машин. Незадолго перед ограблением АЗС освободился из тюрьмы.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 149
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Будущее предпринимателей, громкие суды, жизнь над пропастью и мама на кране - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика