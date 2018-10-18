Налетчика на заправку на Ленинградской в Витебске приговорили к 11 годам колонии

Суд Железнодорожного района Витебска приговорил 28-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на АЗС в областном центре, к 11 годам колонии особого режима с конфискацией имущества. Об этом сообщает областной суд.

Инцидент произошел поздно вечером 19 июня. Мужчина зашел в магазин автомобильной заправочной станции на улице Ленинградской в Витебске. Угрожая кассиру ножом и утверждая, что помещение заминировано, потребовал деньги. Женщине пришлось отдать содержимое кассы — 532 рубля. Мужчина сложил деньги в пакет и ушел. Вскоре его задержала милиция возле улицы Воинов-интернационалистов.

Обвиняемый вину не признал. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что он совершил разбой на АЗС после употребления психотропов.

Мужчина признан виновным в разбое, совершенном повторно, и лишен свободы на 11 лет с конфискацией имущества. Кроме того, с него взыскали 171 рубль в пользу АЗС и 1,5 тысячи рублей — в пользу потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мужчина был судим за грабежи, разбои и угон машин. Незадолго перед ограблением АЗС освободился из тюрьмы.