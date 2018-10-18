Настоящие профи обитают здесь: сервис поиска мастеров RedSale.by



Истинные профессионалы не нуждаются в навязчивой рекламе. Идеально выполненная работа говорит сама за себя, будь то собранный шкаф, прическа, свадебный макияж или видеоролик. Но поиск заказов отнимает много времени и сил, которые хочется тратить на любимое дело и развитие специальных навыков: освоение новых техник, курсы повышения квалификации, создание собственного стиля работы и реализацию творческих замыслов.



RedSale помогает заказчикам найти достойных исполнителей, а высококлассным спецам – регулярные задания по выбранному профилю. Мы готовы взять на себя все рутинное и неинтересное: поиск и сортировку заявок, оформление заказа и работу с отзывами. Вам остается только заниматься любимым делом: укладкой плитки, репетиторством, маникюром, фотосъемкой, ремонтом компьютеров, установкой сантехники или созданием причесок.



В чем преимущество сервиса по сравнению с аналогичными ресурсами?

Удобство. Система полностью автоматизирована и работает без сбоев уже 4 года. Широкий охват услуг и населенных пунктов. На RedSale представлены все популярные виды работ, начиная с курсов английского и подготовки к ЦТ и заканчивая отделкой помещений и ремонтом техники. В общей сложности – около 300 направлений. Мы работаем по всей территории Беларуси, не ограничиваясь крупными городами и постепенно осваиваем регионы. Регулярное поступление заявок: за время работы у нас сформировалась база постоянных клиентов, которые обращаются к нам сами и рекомендуют сайт знакомым и друзьям. Простота использования: чтобы получить заказ – достаточно зарегистрироваться, чтобы найти исполнителя – только оставить запрос. Отсутствие лишних выплат: мы не берем плату за оформление профиля, рассылку предложений, показы, продвижение, рекламу и т.д. Комиссия взимается только с реально заключенной сделки. Для заказчика ресурс совершенно бесплатен.

Мы сотрудничаем с разными категориями специалистов: индивидуальными предпринимателями, физическими и юридическими лицами. На данный момент с нами работает более 5000 профессионалов. Получить заказ может любой мастер соответствующего профиля, независимо от того, когда он зарегистрировался на сайте – сегодня или год назад.



Как это происходит?

Мы регистрируем заявку от клиента, уточняем все детали и нюансы работы. Сообщаем о наличии заказа специалисту через СМС и электронную почту. Если мастер свободен и готов взять задание, он откликается на наше предложение и получает контактные данные заказчика. Специалист связывается с клиентом и приступает к делу. Расчет с сервисом происходит после получения вознаграждения: никакой предоплаты не требуется. После завершения работы мы позаботимся об обратной связи: получим отзыв у заказчика и разместим его на сайте.

Все, что требуется от профессионала, – это качественно выполнять любимую работу и получать удовольствие. Обо всем остальном позаботится RedSale.