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Настоящие профи обитают здесь: сервис поиска мастеров RedSale.by

19.10.2018 09:00 — Новости Общества | 21.by  
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Настоящие профи обитают здесь: сервис поиска мастеров RedSale.by
Истинные профессионалы не нуждаются в навязчивой рекламе. Идеально выполненная работа говорит сама за себя, будь то собранный шкаф, прическа, свадебный макияж или видеоролик. Но поиск заказов отнимает много времени и сил, которые хочется тратить на любимое дело и развитие специальных навыков: освоение новых техник, курсы повышения квалификации, создание собственного стиля работы и реализацию творческих замыслов.

RedSale помогает заказчикам найти достойных исполнителей, а высококлассным спецам – регулярные задания по выбранному профилю. Мы готовы взять на себя все рутинное и неинтересное: поиск и сортировку заявок, оформление заказа и работу с отзывами. Вам остается только заниматься любимым делом: укладкой плитки, репетиторством, маникюром, фотосъемкой, ремонтом компьютеров, установкой сантехники или созданием причесок.

В чем преимущество сервиса по сравнению с аналогичными ресурсами?

  1. Удобство. Система полностью автоматизирована и работает без сбоев уже 4 года.
  2. Широкий охват услуг и населенных пунктов. На RedSale представлены все популярные виды работ, начиная с курсов английского и подготовки к ЦТ и заканчивая отделкой помещений и ремонтом техники. В общей сложности – около 300 направлений. Мы работаем по всей территории Беларуси, не ограничиваясь крупными городами и постепенно осваиваем регионы.
  3. Регулярное поступление заявок: за время работы у нас сформировалась база постоянных клиентов, которые обращаются к нам сами и рекомендуют сайт знакомым и друзьям.
  4. Простота использования: чтобы получить заказ – достаточно зарегистрироваться, чтобы найти исполнителя – только оставить запрос.
  5. Отсутствие лишних выплат: мы не берем плату за оформление профиля, рассылку предложений, показы, продвижение, рекламу и т.д. Комиссия взимается только с реально заключенной сделки. Для заказчика ресурс совершенно бесплатен. 

Мы сотрудничаем с разными категориями специалистов: индивидуальными предпринимателями, физическими и юридическими лицами. На данный момент с нами работает более 5000 профессионалов. Получить заказ может любой мастер соответствующего профиля, независимо от того, когда он зарегистрировался на сайте – сегодня или год назад.

Как это происходит?

  1. Мы регистрируем заявку от клиента, уточняем все детали и нюансы работы.
  2. Сообщаем о наличии заказа специалисту через СМС и электронную почту.
  3. Если мастер свободен и готов взять задание, он откликается на наше предложение и получает контактные данные заказчика.
  4. Специалист связывается с клиентом и приступает к делу. Расчет с сервисом происходит после получения вознаграждения: никакой предоплаты не требуется.
  5. После завершения работы мы позаботимся об обратной связи: получим отзыв у заказчика и разместим его на сайте.

Все, что требуется от профессионала, – это качественно выполнять любимую работу и получать удовольствие. Обо всем остальном позаботится RedSale.

 

 
 
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Истинные профессионалы не нуждаются в навязчивой рекламе. Идеально выполненная работа говорит сама за себя, будь то собранный шкаф, прическа, свадебный макияж или видеоролик. Но поиск заказов отнимает много времени и сил, которые хочется тратить на любимое дело и развитие специальных навыков: освоение новых техник, курсы повышения квалификации, создание собственного стиля работы и реализацию творческих замыслов.
 
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