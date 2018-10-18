Екатерина Станкевич — женщина с очень яркой внешностью. Она говорит, что ребенка хотела усыновить еще с детства. Сейчас у 33-летней мамы 18 детей и 7 внуков. Большая семья из Барановичей объездила уже почти полмира, активно помогает детским домам и домам престарелых. У Екатерины нет ни домработниц, ни нянь, а ее главный помощник — муж Али. Как живется такой большой семье, каково быть бабушкой в 33 года и что Екатерина думает о людях, которые смеются над ее яркой внешностью?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Когда из-за внешности смеются вслед - это не очень приятно". История мамы, у которой 18 детей Мы узнали, каково быть бабушкой в 33 года и что Екатерина думает о людях, которые над ней смеются.