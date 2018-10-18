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"Когда из-за внешности смеются вслед - это не очень приятно". История мамы, у которой 18 детей

19.10.2018 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Екатерина Станкевич — женщина с очень яркой внешностью. Она говорит, что ребенка хотела усыновить еще с детства. Сейчас у 33-летней мамы 18 детей и 7 внуков. Большая семья из Барановичей объездила уже почти полмира, активно помогает детским домам и домам престарелых. У Екатерины нет ни домработниц, ни нянь, а ее главный помощник — муж Али. Как живется такой большой семье, каково быть бабушкой в 33 года и что Екатерина думает о людях, которые смеются над ее яркой внешностью?

 
 
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Мы узнали, каково быть бабушкой в 33 года и что Екатерина думает о людях, которые над ней смеются.
 
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