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В выходные установится по-осеннему сырая и холодная погода
19.10.2018 12:05 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные дни в Беларуси существенно похолодает. На следующей неделе установится по-осеннему сырая с дождями погода. Температурный фон приблизится к климатической норме, сообщает Белгидромет.
В субботу погодные условия будет определять область повышенного давления, сформированная в более холодном воздухе. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики туман. Температура воздуха минимальная ночью +1 +7°С, местами воздух охладится до 0, -3°С, максимальная температура днем по республике составит +9 +15°С.
В воскресенье температура продолжит понижаться. Ночью будет 0, +6°С, при прояснениях по северо-востоку республики -1 -3°С, максимальная температура днем +6 +12°С. Ночью и утром в отдельных районах, днем по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман.
22 октября ночью без осадков, днем по северо-западной половине республики кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью -4, +3°С, по юго-западу страны +4 +5°С, максимальная температура днем +6 +13°С.
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В предстоящие выходные дни в Беларуси существенно похолодает. На следующей неделе установится по осеннему сырая с дождями погода.
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