"Глыба звездная свалилась". Что изменилось у дворника, который выкладывает композиции из листьев

«Не было еще ни дня, чтобы ко мне кто-то из журналистов не пришел», — говорит дворник Денис Юрков, который выкладывает из листьев различные композиции. Всю неделю с момента нашей публикации о нем рассказывали в СМИ, а прохожие фотографировали его работы. Мы узнали, как изменилась жизнь дворника.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Денису Юркову 30 лет, он сотрудник компании БЭРН. Треть жизни мужчина работает дворником и убирает около общежития на проспекте Пушкина, 66. Иногда он выкладывает из опавших листьев композиции, делает фотографии своих работ и постит их в инстаграм . Мы рассказывали о нем на прошлой неделе.

Денис говорит, что за эту неделю на него свалилось много внимания со стороны СМИ и прохожих. Количество подписчиков в инстаграме выросло с сотни до почти 1200. Люди стали узнавать на улице. Подходят и фотографируются с работами из листьев. Пока погода хорошая, дворник успевает практически каждый день обновлять композиции.

— На меня какая-то глыба звездная свалилась. Не было еще ни дня, чтобы ко мне кто-то из журналистов не пришел. Уже пригласили в Москву на передачу «Видел видео?» на Первом канале. Поеду в следующую пятницу. И погода отличная все это время, все смогли снять мои картины. А я продолжаю радовать людей и выполнять заказы.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

За некоторые работы Дениса благодарят подарками. Так, музыкант метал-группы попросил выложить из листьев название своего коллектива. А посторонний мужчина — сделать композицию с именем жены к ее дню рождения.

— Коллеги моему успеху тоже очень порадовались. Сами не ожидали — это удивило всех как на работе, так и близких. После вашей заметки только обо мне и говорили.



Фото: Денис Юрков

Радуют Дениса и отзывы людей в интернете. Говорит, что такой реакции он не ожидал.

— Комментарии очень хорошие, везде пальцы вверх ставят. В постах групп про Минск я вижу, наверное, 12 тысяч лайков. Представляете? Я там чуть не заплакал — чтобы я такой человек был, который чем-то заинтересовал людей. Я решил, что дальше буду продолжать это делать, если людям так нравится.

Денис выкладывал на площадке зонтик, ромашку, теремок, солнышко, божью коровку и сердце. Сейчас во дворе осталось последнее изображение — смайлик. Что он будет делать дальше, зависит от желаний людей и погоды.

А вот в холодное время никаких композиций дворник делать не будет. Зиму Денис переносит не очень хорошо: быстро замерзают руки и ноги, да и работы в такой период хватает из-за снега.