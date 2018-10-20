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Корреспондент «Авангарда» побывал на заседании призывной комиссии

21.10.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Десятки уроженцев района готовятся к отправке на службу в Вооруженные Силы. Корреспондент «Авангарда» побывал на заседании призывной комиссии.

Корреспондент «Авангарда» побывал на заседании призывной комиссии

Сейчас в военных комиссариатах по всей стране проходит призывная кампания, где принимают решение о месте будущей службы новобранцев. На заседании в военкомате Буда-Кошелевского и Чечерского районов, на котором присутствовал и корреспондент «Авангарда», рассмотрено 30 новобранцев.
У ребят интересовались, в каких войсках они хотели бы служить. Любопытно, что чаще всего будущие солдаты выбирали пограничные формирования и специальные войска, но не всегда желание совпадает с возможностями: кто-то не может служить в спецназе из-за группы годности, а кто-то, по мнению членов комиссии, будет более полезен в транспортных войсках. К концу заседания каждый призывник узнал о результатах предварительного распределения.
По словам военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимира Петрусёва, большинство новобранцев заблаговременно готовятся к службе в Вооруженных Силах.
– Призывники осознают, куда идут. И сегодняшнее заседание – тому подтверждение, – отметил Владимир Петрусёв. – Уверен, из юношей получатся хорошие солдаты. Также надеюсь, что впоследствии некоторые из них изъявят желание связать свою жизнь с армией. Хочу пожелать всем новобранцам достойно и с честью выполнить свой долг и по-настоящему закалить характер.
Сколько должен уметь подтягиваться будущий военный, какие специальности подойдут девушкам? Ответы на эти и другие вопросы получили учащиеся школ района в рамках профориентации. Представители воинской части №97063 из г. Береза (Брестская область) Николай Прокопеня и Игорь Хоменко за два дня встретились с учащимися гимназии, Кривской, Глазовской, Уваровичской, Узовской и Пенчинской школ. Ребята узнали, что в нашей стране военное образование можно получить в шести учебных заведениях. В профильных вузах и академии готовят летчиков, инженеров, связистов и многие другие военные кадры. Любопытно, что среди военных специальностей есть и гражданские, например, психолог. В последние годы она пользуется спросом у девушек.
Для поступления абитуриенту потребуется не только сдать централизованное тестирование, но и пройти медицинскую комиссию, профессиональный отбор, проверить уровень физической подготовки. Будущий военный, например, должен подтягиваться не меньше шести раз.
Из-за специфики поступления сроки подачи документов ограничены, поэтому ребятам, которым интересна воинская специальность, уже сегодня нужно обратиться в военный комиссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов.
Павел ЛЕНСКИЙ.
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Десятки уроженцев района готовятся к отправке на службу в Вооруженные Силы. Корреспондент «Авангарда» побывал на заседании призывной комиссии. ...
 
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