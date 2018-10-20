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Занимали очередь с часу ночи. В последний день акции МТС у офисов оператора сотни людей

21.10.2018 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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«Женщина, как ваша фамилия? Будете 433-ая», — старательно выводит в тетрадке цифры и буквы парень в кожанке. На часах — полседьмого утра. А у входа в главный офис МТС в Гомеле яблоку негде упасть. Парень со списком — не работник МТС, а такой же как и все здесь в это воскресное утро — желающий подключиться на льготный тариф.


21 октября мобильный оператор МТС объявил последним днем своей акции, предлагающей получить безлимит интернета и звонков во все сети на год всего за рубль в месяц. Те, кто не успели воспользоваться предложением раньше, решили сделать это сегодня. Получилось эпично.


Ирина говорит, что очередь заняла в четыре утра. В списке она вроде бы 45-ая. Муж и сын сейчас дежурят у других офисов МТС.

— Угадать, в какой очереди повезет — сложно. Здесь, к примеру, решили создать списки и уже по ним будут запускать людей внутрь. На Ефремова — тоже списки. А на Курчатова, знаю, что просто стоят в живой очереди. Там людей меньше, человек 100, но и оператора всего два, а здесь — пять.

В 8.30 начинается перекличка. Ответственные за списки четко произносят фамилии и просят людей выстроиться в очередь согласно присвоенным номерам. Образуется стройная шеренга, уползающая куда-то во дворы.


В 9.00 двери офиса открываются. Все усилия главных по очереди пропадают зря — у крыльца снова толпа и хаос. Напряжение растет. Кто-то не из списка пытается пробраться внутрь, но не тут-то было.

«Женщина, как фамилия? Нет такой, давайте назад», — рекомендует мужчина крепкого телосложения на входе.

Первые 10 человек уже внутри. Через пять минут они возьмут заветный талон, а еще через 10 кто-то из них станет абонентом МТС.


На улице Курчатова — своя атмосфера. В 8 утра здесь собралось примерно 70 человек. У тех, кто в первых рядах — в руках термосы.

— Мы здесь с часу ночи, — признается девушка в пуховике.- Вчера мы пришли в обед, простояли до полдевятого и не прошли. Я в бешенстве. Поэтому сегодня будем стоять до последнего. Знаете, это уже дело принципа!


В сентябре МТС объявил акцию «Добро пожаловать в МТС». Абонентам других мобильных операторов из Гомеля и Светлогорска предлагалось перенести свой номер в МТС, подключиться на тарифный план «Безлимитище» и получить на него скидку. За один рубль в месяц пользователям предоставлялся безлимит интернета и звонков во все сети в течение 365 дней. Предложение вызвало небывалый ажиотаж у населения. В результате мобильному оператору пришлось объявить о досрочном завершении акции.


 
Теги: Гомель
 
 
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"Женщина, как ваша фамилия? Будете 433-ая", - старательно выводит в тетрадке цифры и буквы парень в кожанке. На часах - полседьмого утра. А у входа в главный офис МТС в...
 
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