Бедные белорусы, достойная старость, видео трагедии в Керчи и проблемы с Wi-Fi - все за выходные

Доброе утро, бедная нация!

Не удивляйтесь такому обращению утром понедельника: пока вы отдыхали, один швейцарский банк в рейтинге стран по благосостоянию отнес нас к бедным нациям . Конечно, куда нам с нашим уровнем богатства на одного взрослого ниже 5 тысяч долларов до швейцарцев с их 530 тысячами! Но ничего, мы меняемся! Раньше белорусы ждали от государства льгот, пособий и прочих бесплатных благ, а теперь у нас четкий запрос: создайте нам условия для того, чтобы мы могли зарабатывать самостоятельно . Так что доживем и мы до своих «по пиццот» каждому (тысяч долларов, конечно)!





ВАЖНОЕ

75 лет назад, 21 октября 1943 года, было ликвидировано Минское гетто. За его колючей проволокой нацисты уничтожили более 100 тысяч евреев. Вот здесь — основные вопросы о гетто и максимально простые и честные наши на них ответы. Давайте помнить.

Министр экономики Дмитрий Крутой считает, что лишение свободы предпринимателей, совершивших экономические преступления, должно быть «крайней мерой, которая возможна в суперисключительных случаях» . А еще он ратует за отказ от конфискации имущества и расширение параметров ущерба, относящегося к категории крупного и особо крупного. Стратегию же развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года министр в целом называет «огромным шагом вперед».

А новый посол России в Беларуси Михаил Бабич высказался о базах США в соседних с Беларусью странах : мол, усиленная милитаризация региона и строительство «форта Трампа» — «это фактор тревожный и пренебрегать им нельзя», но «усилия свои мы наращиваем адекватно развивающейся обстановке. Есть все и для обороны, и для ответного удара. Любое нападение на Беларусь Москва будет считать нападением на Россию «со всеми вытекающими из этого последствиями».

В субботу в стране снова подорожало автомобильное топливо — почти все . Но ничего, мы уже привыкшие.

МВД отказалось от подготовки закона о противодействии домашнему насилию — говорит, после «резонанса в обществе и высказывания мнения религиозных организаций». Но мы-то помним, как проект жестко раскритиковал президент: «Все это дурь, взятая прежде всего с Запада».

Помните, мы писали о страшной аварии в Чериковском районе, где после столкновения с трактором с плугом погибли сразу четыре женщины? Оказалось, что плуги не были ничем обозначены — представляете, какой кошмар?! — и тракториста задержали . А мы тем временем вспомнили, какие дорожные происшествия с сельхозтехникой происходили в последние годы (их, знаете ли, было немало).

РПЦ признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником . «Тем фактом, что… признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником… Легитимизация раскола, которая произошла на Украине, — это тяжкое каноническое преступление, за которое патриарх Варфоломей будет отвечать перед Богом на страшном суде», — говорят в РПЦ.





Комиссия «Роскосмоса» определила причину аварии на «Союзе» — первого ЧП в российской пилотируемой космонавтике за 35 лет. Господи, вы даже не представляете, какая мелочь может сорвать масштабную операцию по запуску ракеты!

Телеканал «Вести. Крым» показал кадры с камер видеонаблюдения в керченском колледже, где учащийся Владислав Росляков в майке с надписью «Ненависть» совершил массовый расстрел. Это видео точно не нужно смотреть детям и впечатлительным людям. Это — кошмар. Кстати, стало известно, кто учил его обращаться с оружием и где парень взял на него деньги.

Так, а что происходит в белорусском спорте? Вот здесь у нас итоги 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу (ничего сенсационного: «Динамо» сыграли вничью с «Минском», БАТЭ победил «Городею»), а здесь — хроника разгромного позора хоккейного «Динамо» . Какая боль, какая боль, «Сибирь» — «Динамо» — 6:0… Поскорее бы это все забыть. Но впереди в выездной серии у нас очень сильные соперники и, боимся, что наши хоккейные кошмары еще впереди. А Горди держится .

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Вот у нас очень честная и грустная история о том, как один из лучших музыкальных мастеров Беларуси решил уезжать их страны. Нет-нет, Андрей очень любит родину, но что-то в их отношениях пошло не так . Он сделал для страны первые виолы, изготовил спинет и клавесин для Мирского замка, арфу и виолу да гамба для Несвижа, инструменты для мозырского ансамбля средневековой музыки. С его участием создали скрипку, которую оценил президент. А что сделала страна для Андрея? «Были, — говорит, — такие времена, что ты хоть умирай с голоду». Прощаться тяжело, хочется сказать: «Не уезжай, одумайся», — приправить это чем-нибудь приторным в духе: «Все пройдет»… Но видишь жернова, мешок муки в углу, узкую полоску старого линолеума на бетонном полу коридора и понимаешь, что его отговаривать не нужно. Беги, Андрей, беги!





Вот очередной выпуск наших «Замечательных домов белорусов». В этот раз мы побывали в Тарасово — этот усадебный массив недалеко от кольцевой стал элитным еще в 90-е. И тут больше замечательных, необычных — и старых, и современных — домов белорусов, чем в любом другом населенном пункте. Смотрите сами !

А вот здесь расскажем вам, как хорошо быть пожилым человеком в Германии . Очень актуальный опыт, ведь европейское население стареет — и эта тенденция только набирает обороты. Кстати, немецкая модель очень прямо дает понять: милости от государства — это, конечно, хорошо, но и сам человек на протяжении всей своей рабочей жизни должен задумываться о старости.

Ой, а видели, что в выходные творилось в офисах МТС в Гомеле? В субботу были огромные очереди, в воскресенье занимали уже с ночи на улице, вели списки! Рассказываем, что случилось .

Вам знакома проблема с домашним Wi-Fi? Бывает, отваливается, а в гостиной ловит лучше, чем на кухне? И для нас знакомая история. Но есть решение: посмотрите вот это двухминутное видео — и будет вам счастье .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В субботу в Минске был странный концерт и невиданная концентрация девочек-школьниц. Всему виной новая белорусская звезда Тима Белорусских. Вероятнее всего, вы слышите это имя впервые, а у трека «Мокрые кроссы» музыканта, тем временем, уже почти 7 миллионов просмотров на YouTube! Рассказываем, как (и что) это было (заодно выяснили у подростков, почему они здесь).

Обсудили с экспертом по семейному неблагополучию изъятие детей из семьей. Некоторые радуются: мол, детишек спасают от нерадивых родителей, уж в приюте-то им безопасно и ничто не угрожает. Между тем изъятие и разлучение с родителями нередко оказывается совершенно не эффективным способом налаживания детско-родительских отношений — и вот почему .

Вот здесь Чалый по-быстрому объяснит вам, сработает ли план Лукашенко по спасению колхозов . А еще у нас сегодня, кстати, очередная «Экономика на пальцах» (да, мы помним, что понедельник — ну и что?). Обсудим обновленную программу правительства Сергея Румаса. Подключайтесь в 13.00, будет интересно !

А напоследок вот вам много классных фото: здесь — интересные образы для 12 домашних собак и одного кота, а здесь — лучшие работы фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year, проводимого лондонским Музеем естествознания. Красота невероятная!





Все новости субботы, 20 октября

Все новости пятницы, 21 октября

Кстати. Неделя обещает быть холодной, а в такие дни особенно хочется есть… Но держите себя в руках, а то знаете, что с желудком (а потом — и весом) произойдет ? Желаем вам только здоровья!

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