Правительство рассмотрит возможность сделать неделю в мае следующего года «выходной». Об этом в эфире «Беларусь-1» заявил министр экономики Дмитрий Крутой.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В мае 2019 года на одну неделю выпадает несколько выходных дней — 7 мая, во вторник — Радуница, традиционно понедельник в этом случае объявляется выходным днем, с отработкой в какую-либо субботу. А 9 мая, в четверг — день Победы, поэтому пятницу, вероятнее всего, также объявят выходным днем — также с отработкой. Таким образом, на среду, 8 мая приходится один рабочий день.

Дмитрий Крутой считает, что с экономической точки зрения работать лишь один день в неделю большого смысла не имеет. Поэтому правительство рассмотрит возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая.

«Поэтому на уровне правительства эта тема будет, я думаю, отдельно рассмотрена с учетом специфики мая 2019 года, и взвесив все за и против, будет принято окончательное решение», — сказал Дмитрий Крутой.