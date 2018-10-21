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Третьеклассник умер на уроке физкультуры в школе в Быховском районе
22.10.2018 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Третьеклассник умер на уроке физкультуры в школе в агрогородке Лудчицы Быховского района 19 октября, сообщила TUT.BY читательница Марина. Печальный факт подтвердили в райисполкоме. Ребенок скончался во время бега, рассказала родственница мальчика. У него было больное сердце.
Егор жил с мамой и бабушкой в соседней деревне Тайманово. У него есть старшая сестра, которая учится в Могилеве.
— Егор был активным мальчиком, ездил на велосипеде, но у него было больное сердце, — рассказала родственница семьи Мария. — Каждый год они с мамой лежали в больнице в Могилеве, где он проходил обязательное обследование. Ему какой-то аппарат специальный навешивали (возможно, речь идет о холтере — приборе для суточного мониторирования ЭКГ. — Прим. TUT.BY). Он был крепеньким, умненьким ребенком. И знаете, даже если ему было плохо на уроке, он мог не сказать об этом, чтобы не было стыдно перед сверстниками.
Мария говорит, что, со слов матери мальчика, Егор с одноклассниками был на уроке физкультуры. Дети должны были пробежать какую-то определенную дистанцию, однако Егор вдруг упал.
— Ему пытались помочь — учителя, медсестра. Вызвали скорую, но она ехала 40 минут — слишком долго, — говорит Мария. — Освобождения от физкультуры у него, насколько я знаю, не было.
По словам Марии, в справке, выданной родителям мальчика, указано, что причина смерти устанавливается. Заключения экспертов должны быть готовы через месяц.
Директор Лудчицкой школы-сада Игорь Бровко от комментария отказался:
— Без комментариев давайте обойдемся, — сказал Бровко и положил трубку.
В Министерстве образования сказали, что официальной информации о случае гибели ребенка на занятиях в школе у них пока нет.
Получить оперативный комментарий СК по факту смерти ребенка TUT.BY не удалось.
Похороны школьника прошли вчера, 21 октября.
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Ребенок погиб во время бега, рассказала родственница мальчика.
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