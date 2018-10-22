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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси по 25 октября

23.10.2018 07:37 — Новости Общества | БелТА  
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси по 25 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным Белгидромета, во второй половине дня во вторник, 23 октября, и в течение суток в среду, 24 октября, по юго-западу страны, в четверг, 25 октября, ночью на большей части территории, утром и днем по юго-востоку республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске ночью 25 октября ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.-0-

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Теги: Минск
 
 
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси по 25 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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