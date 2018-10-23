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Наибольшее число обращений в областной Комитет госконтроля поступило от жителей Бреста, Пинска и Барановичей

24.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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О работе Комитета государственного контроля Брестской области с обращениями граждан и юридических лиц за 9 месяцев 2018 года, корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов

 

Наибольшее число обращений в областной Комитет госконтроля поступило от жителей Бреста, Пинска и Барановичей
— В Комитет за 9 месяцев 2018 года поступило 684 обращения, что меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года  на 22,4% или 198 обращений.

В ходе проведения в истекшем периоде 2018 года Комитетом «прямых телефонных линий» и выездных приемов с руководством и начальниками структурных подразделений контролирующего органа пообщались 99 человек. Поступившие обращения находятся на контроле до окончательного рассмотрения вопроса или принятия соответствующих мер.

Причинами обращений в Комитет являются в том числе волокита при решении вопросов, волнующих граждан, и непринятие действенных мер по разрешению конкретных жизненных ситуаций, при этом зачастую Комитет играет роль катализатора для решения проблем граждан на первичном уровне.

К примеру, потребовалось вмешательство Комитета в разрешение вопроса удаления аварийных деревьев, располагающихся возле жилого дома на одной из улиц г. Бреста. Так, обратившаяся на «прямую телефонную линию» начальника управления Комитета жительница Бреста сообщила, что рядом с домом по месту проживания произрастают многолетние На протяжении предшествующих двух недель женщина обращалась в КУП «Коммунальник» однако действенных мер реагирования не было принято. Рассмотрев, по поручению Комитета, обращение жительницы Бреста, КУМПП «Коммунальник» выполнил необходимые работы по удалению опасных деревьев. 

Наибольшее количество обращений в Комитет поступило от жителей Бреста, Пинска и Барановичей. В разрезе районов — от жителей  Ляховичского, Столинского, Брестского, Ивацевичского.

Традиционно обращения касались деятельности предприятий и организаций области, органов исполнительной власти, труда и заработной платы, нарушений в работе руководителей.

Обращения по коммунально-бытовым вопросам по-прежнему не утратили своей актуальности. При этом нарекания у населения вызывали не только недовольство работой коммунальных служб, порядком и размером оплаты за коммунальные услуги, но и непосредственно отношение и поведение работников служб ЖКХ при исполнении служебных обязанностей.

Так, в обращении жительницы аг. Струга (Столинский район) помимо вопроса правомерности взыскания задолженности за коммунальные услуги, содержалась жалоба на грубое отношение работника КУМПП «Столинское ЖКХ» при обращениях на предприятие за разъяснениями. В ходе рассмотрения обращения доводы заявителя нашли свое подтверждение. После вмешательства Комитета представителями предприятия заявителю даны необходимые разъяснения и принесены извинения за причиненные неудобства. Кроме того, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (некорректное поведение) приказом БОУП «Управление ЖКХ» начальник РСЦ КУМПП «Столинское ЖКХ» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

В ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле в Комитете, а также при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об обращениях в истекшем периоде 2018 года проведены 15 проверочных мероприятий. По результатам рассмотрения обращений и выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений 19 должностных и четыре юридических лица привлечены к административной ответственности, наложено штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда на общую сумму 774 509,01 руб., 21 человек привлечен к дисциплинарной ответственности, возбуждено два уголовных дела.

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