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Наибольшее число обращений в областной Комитет госконтроля поступило от жителей Бреста, Пинска и Барановичей
24.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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О работе Комитета государственного контроля Брестской области с обращениями граждан и юридических лиц за 9 месяцев 2018 года, корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов
В ходе проведения в истекшем периоде 2018 года Комитетом «прямых телефонных линий» и выездных приемов с руководством и начальниками структурных подразделений контролирующего органа пообщались 99 человек. Поступившие обращения находятся на контроле до окончательного рассмотрения вопроса или принятия соответствующих мер.
Причинами обращений в Комитет являются в том числе волокита при решении вопросов, волнующих граждан, и непринятие действенных мер по разрешению конкретных жизненных ситуаций, при этом зачастую Комитет играет роль катализатора для решения проблем граждан на первичном уровне.
Наибольшее количество обращений в Комитет поступило от жителей Бреста, Пинска и Барановичей. В разрезе районов — от жителей Ляховичского, Столинского, Брестского, Ивацевичского.
Традиционно обращения касались деятельности предприятий и организаций области, органов исполнительной власти, труда и заработной платы, нарушений в работе руководителей.
Обращения по коммунально-бытовым вопросам по-прежнему не утратили своей актуальности. При этом нарекания у населения вызывали не только недовольство работой коммунальных служб, порядком и размером оплаты за коммунальные услуги, но и непосредственно отношение и поведение работников служб ЖКХ при исполнении служебных обязанностей.
В ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле в Комитете, а также при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об обращениях в истекшем периоде 2018 года проведены 15 проверочных мероприятий. По результатам рассмотрения обращений и выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений 19 должностных и четыре юридических лица привлечены к административной ответственности, наложено штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда на общую сумму 774 509,01 руб., 21 человек привлечен к дисциплинарной ответственности, возбуждено два уголовных дела.
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