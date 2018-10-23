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Второй велосипедный форум «ПраРовар» соберёт активистов в Бресте
24.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Цель мероприятия – организовать площадку для обмена опытом между велосипедными активистами из разных городов, улучшить связь с городскими администрациями и проектировщиками, повысить навыки проектирования велоинфраструктуры и развития велокультуры, синхронизировать действия для развития городского велосипедного движения в Беларуси.
В программе форума публичные лекции, мастер-классы, круглые столы, дискуссии, выставки. Сейчас организаторы формируют программу форума, поэтому вы можете предложить свою
Рабочие языки форума – русский, белорусский и английский (будет обеспечен перевод).
Участие бесплатное, но по предварительной
Предварительные темы форума:
Участники из белорусских городов, а также зарубежные спикеры могут получить компенсацию затрат на проезд и проживание. К участию приглашаются все заинтересованные.
Подробная информация о форуме публикуется на официальном сайте
Мероприятие организовано Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений в партнёрстве с просветительским учреждением «За вело Брест» в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси» при финансовой поддержке Евросоюза и в рамках кампании deVELOpment при содействии Посольства США в Беларуси.
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