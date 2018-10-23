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Когда в доме №14 по ул. Ленина в Буда-Кошелеве будет горячая вода? На эти и другие вопросы ответил Андрей Горбачев

24.10.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Когда в доме №14 по ул. Ленина в Буда-Кошелеве будет заменена система горячего водоснабжения? На эти и другие вопросы были даны ответы в ходе приема граждан.

Председатель Буда-Кошелевского райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан, в ходе которого с просьбами рассмотреть те или иные вопросы к нему обратилось 7 человек.

Вопросы были разные: от земельных споров, до улучшения жилищных условий, качества предоставляемых медицинских, а также жилищно-коммунальных услуг. Подробности читайте в ближайшем номере «Авангарда».

Когда в доме №14 по ул. Ленина в Буда-Кошелеве будет горячая вода? На эти и другие вопросы ответил Андрей Горбачев
Когда в доме №14 по ул. Ленина в Буда-Кошелеве будет горячая вода? На эти и другие вопросы ответил Андрей Горбачев
Когда в доме №14 по ул. Ленина в Буда-Кошелеве будет горячая вода? На эти и другие вопросы ответил Андрей Горбачев
Когда в доме №14 по ул. Ленина в Буда-Кошелеве будет горячая вода? На эти и другие вопросы ответил Андрей Горбачев
Когда в доме №14 по ул. Ленина в Буда-Кошелеве будет горячая вода? На эти и другие вопросы ответил Андрей Горбачев
Когда в доме №14 по ул. Ленина в Буда-Кошелеве будет горячая вода? На эти и другие вопросы ответил Андрей Горбачев
Когда в доме №14 по ул. Ленина в Буда-Кошелеве будет горячая вода? На эти и другие вопросы ответил Андрей Горбачев

 
 
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Когда в доме №14 по ул. Ленина в Буда-Кошелеве будет заменена система горячего водоснабжения? На эти и другие вопросы были даны ответы в ходе...
 
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