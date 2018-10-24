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Экстремистская речовка, новые поезда метро, ватные палочки и антирекорд в КХЛ - все за вчера
25.10.2018 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Сегодня в Гомеле начинается Форум регионов Беларуси и Украины, завтра там будут президенты. Ух, что в последние дни творилось в городе! Там меняли тротуарную плитку, перестилали асфальт, красили крыши и фасады домов. В операции были задействованы десятки единиц техники и сотни людей.
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В обновленный список экстремистских материалов внесли
Новость для тех, кто не верил в наш хоккей. Вот зря вы! Парни взяли — и смогли! Смогли таки установить новый антирекорд в КХЛ — 10 поражений подряд! Вчера
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Доброе утро! Сегодня в Гомеле начинается Форум регионов Беларуси и Украины, завтра там будут президенты. Ух, что в последние дни творилось в городе! Конечно, будем...
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