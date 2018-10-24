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Экстремистская речовка, новые поезда метро, ватные палочки и антирекорд в КХЛ - все за вчера

25.10.2018 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Сегодня в Гомеле начинается Форум регионов Беларуси и Украины, завтра там будут президенты. Ух, что в последние дни творилось в городе! Там меняли тротуарную плитку, перестилали асфальт, красили крыши и фасады домов. В операции были задействованы десятки единиц техники и сотни людей. Весь большой «шухер» — в нашем репортаже. Ну, а за событиями Форума, конечно, будем следить — не переключайтесь.

ВАЖНОЕ

Около 5% трудоспособного населения Беларуси — безработные. А давайте-ка посмотрим, люди какого возраста и с каким образованием чаще всего страдают от отсутствия работы.

Вот уже месяц как в нашей стране работает новый посол России Михаил Бабич. Что же он успел за этот срок? Побывал в Могилеве и Бресте, встретил на белорусской земле Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла, съездил на БелАЭС, общался с президентом, Румасом, Макеем, Равковым… Ну и сделал очень громкое заявление.


Стало известно еще об одном крупном коррупционном деле: в Пуховичском районе произошли массовые задержания как местных высоких чиновников, так и бизнесменов. Похоже, взятки… Подробности — здесь.

В обновленный список экстремистских материалов внесли текст «Хто не скача, той [русский]». Ну вы поняли. Теперь эту фразу нельзя упоминать в СМИ, под запретом любые предметы с этой надписью и даже «звуковая оболочка текста» — то есть ее нельзя произносить.

Новость для тех, кто не верил в наш хоккей. Вот зря вы! Парни взяли — и смогли! Смогли таки установить новый антирекорд в КХЛ — 10 поражений подряд! Вчера проиграли омскому «Авангарду». Что же говорит Горди?.. В понедельник проиграют сыграют с хабаровским «Амуром» в «Минск-Арене», пойдете болеть?

В США происходит нечто непонятное. Клинтонам, Обаме, политикам и в офисы СМИ по почте отправили несколько посланий… с бомбами внутри. Они, слава богу, не дошли до адресатов, но там, конечно, все на ушах. Таких посылок уже семь, и ФБР просит людей помочь в поиске виновного в рассылке бомб по почте.

ПОПУЛЯРНОЕ

В столичном метро скоро будут новые поезда — производства «Штадлер Минск». Смотрите, как они будут выглядеть и чем отличаться от нынешних составов метрополитена.

Смотрите, какая странная история! С фото для обложки школьного учебника по «Обществоведению» вырезали темнокожих. Ученики заметили это и спросили — почему: «Предмет учит нас толерантности, а такое изображение этому противоречит». Мы тоже, честно говоря, были ошарашены.

Поговорили с известным белорусским кавээнщиком Евгением Сморигиным. Он был одним из пассажиров автобуса, что на прошлых выходных столкнулся с грузовиком в Киевской области. Его коллега, актриса Марина Поплавская, погибла. Женя потерян, конечно, но чувства юмора не теряет: «Ну, а как без юмора? Без юмора невозможно».


Нет, мы не хотим никого ни в чем преждевременно обвинять, но очень расстроены, каким безответственным людям доверяем свои жизни! Знаете, сколько оформленных (!) нарушений ПДД было «за плечами» водителя маршрутки, попавшей в аварию на гродненской трассе? Страшно даже говорить!

Ох уж эти соседи! Даже если повода для конфликта нет, они его придумают. Например, Василий из Гродно рассказал нам: «Сосед жалуется на клен, который растет на моем участке, но листья попадают на его драгоценный газон». Разъясняем, дорогой Василий и прочие заинтересованные лица, где по нормам можно сажать (и рубить) деревья.

Вот это рыбацкое счастье! Смотрите, какую огромную щуку поймал рыбак в Оршанском районе. Семь человек, говорит, угостил!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

На днях мы писали, что в стране с 1 ноября увеличатся трудовые пенсии — по прогнозам, в среднем до 388 рублей. Достаточно ли этого пожилым людям и на что им хватает денег сейчас? Мы спросили — и, к сожалению, не удивились ответам.

Помните ё-мобиль? Да-да, он умер, но достоин, чтобы помнили его и белорусов, которые стояли у истоков громкого российского проекта. Миллиардеру Михаилу Прохорову так и не удалось сотворить чудо и народный автомобиль. А наши инженеры рассказали, что в этом проекте пошло не так.

Пообщались с доктором Сайковым. Он сейчас увлекся яхтингом — и рассказал нам о поездках на международные соревнования и о том, во сколько обходится увлечение парусным спортом. А вообще, говорит, спорт всегда был в его жизни. «Спорт учит не пасовать перед трудностями. На разных этапах — разная мотивация. Например, в 15-летнем возрасте, когда был влюблен, заставлял себя: «Беги, хоть печенку выплюнь, но беги! Надо быть достойным такой девочки». Go, Сайков, go!

А вот, знакомьтесь, Саша. Он инвалид со сломанным позвоночником и несломленной волей к жизни. «Хотел снять квартиру, — говорит, — но не смог, хоть и при деньгах. Почему? В основном либо пандуса нет в домах, либо хозяева идут в отказ, когда узнают, что квартиру собирается снимать инвалид. Последнее встречается довольно часто, выглядит непонятно и обидно». Мы попробовали ему помочь — и вот что из этого вышло.


Очень интересный исторический текст: рассказываем, кто владел крупнейшими пивоваренными заводами Беларуси до революции, где находился старейший завод, какая неудача постигла графа Чапского и кому досталась империя Франца Лекерта. Даже если вы не любите пиво, вам понравится эта история.

Почему-то в обществе бытует мнение, что по достижении определенного возраста человек утрачивает интерес к сексу. А нет! Сексом занимается не только молодежь: многие люди и в солидном возрасте остаются сексуально активными, наслаждаясь близостью с партнером. Давайте же обсудим, как не утратить интерес к сексу в пожилом возрасте — и сделать его максимально приятным и полезным. Ой, только не делайте вид, что вас это никогда не коснется!

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Кстати. Ватные палочки-то в опасности! И пластиковые стаканчики, трубочки и тарелочки тоже! Говорят, это все не экологично — и в Европе скоро запретят. Мы с одной стороны, конечно, за экологию, а с другой — уже сложно себе представить, как жить без ватных палочек, правда? Ладно, подумаем об этом позже, а пока…

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Доброе утро! Сегодня в Гомеле начинается Форум регионов Беларуси и Украины, завтра там будут президенты. Ух, что в последние дни творилось в городе! Конечно, будем...
 
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