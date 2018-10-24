"Зачем держать ребят в казарме?" Эксперт - о предложении отправлять студентов в армию на каникулах

Александр Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах. TUT.BY расспросил военного обозревателя о том, стоит ли студентам изучать военное дело.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Военный обозреватель Александр Алесин говорит, что согласен с тем, что хочет получить президент, но не с методами. Военные сборы на каникулах для всех студентов, по его мнению, — плохая идея, которая может усилить отрицательное отношение к армии и привести к тому, что во время таких сборов молодые люди будут просто отбывать время.

— И, в конце концов, кто-то хочет использовать летнее время, чтобы поправить свое материальное положение, кто-то — просто отдохнуть, — рассуждает Александр Алесин.

В то же время возможность получать воинскую специальность именно в студенческие годы — дело полезное, считает военный эксперт.

Заметим, что и сейчас при белорусских вузах есть военные кафедры . Туда принимают студентов после первого курса. После года на военной кафедре они могут получить звание сержанта, и служить после университета им нужно шесть месяцев, а не год или полтора. Если есть желание и успеваемость хорошая, то можно учиться на военной кафедре два года — тогда присваивают звание офицера запаса, а на военных сборах надо пробыть месяц.

Александр Алесин считает, что нужно совершенствовать систему военных кафедр в университетах. И тех, кому хватает звания сержанта, можно было бы уже не отправлять в армию.

— Мне кажется, студенты, которые не желают стать офицером, могли бы в рамках военной подготовки проходить сначала курс молодого бойца, а потом получать специальность воинскую: снайпер, механик-водитель, стрелок, стрелок-оператор — с присвоением сержантского звания — и зачисляться в запас. Молодые люди у нас грамотные, освоить даже стрелковое тяжелое вооружение: пулеметы, гранатометы — вполне могли бы в пределах курса военной подготовки. Зачем держать ребят в казарме? Нет уверенности, что все это время будет использовано с толком. Зная изнанку армейской жизни, могу сказать, что не всегда пребывание в казармах адекватно отражается на боевой подготовке. А вот те, кто после вуза хотел бы быть офицером, могли бы продолжать военную подготовку дальше, а курса с третьего их можно было бы посылать куда-то на два месяца для закрепления навыков.



Военный обозреватель Александр Алесин. Фото: Радио «Свобода»

Военный обозреватель добавляет, что при этом важно уделять больше внимания на военных кафедрах именно практическим занятиям, стрельбам, вождению, меньше — лекциям.

— Конечно, может возникнуть ситуация, что будет недобор младших командиров, сержантов, тогда часть студентов, которые обучались по сержантской программе, могут быть призваны. Это может случиться, если международная ситуация обострится и будет призвано большее количество рядовых, тогда и сержантов понадобится больше. Но я не думаю, что это должно быть правилом.

Военный обозреватель отмечает, что самый близкий к Беларуси пример по подходам к военной подготовке — Россия.

— Там, кстати, уже отказываются от военных кафедр. Там будут создавать некие пункты военной подготовки, один на несколько вузов. Их можно сравнить с советскими комбинатами производственного обучения, куда школьники в определенный день недели ходили и овладевали специальностями слесаря, столяра, швеи. Возможно, эти пункты военной подготовки будут создавать при каких-то военных базах, военных частях. Там, где парк боевой техники, там грамотные инструкторы-практики — отставные полковники.

В странах, где армия контрактная, отмечает Александр Алесин, вообще не нужно задумываться о том, чтобы заниматься массовой военной подготовкой. Но отказаться от обязательного призыва в Беларуси не получится.

— Мы страна бедная и не можем содержать большую контрактную армию, которая необходима для обороны страны. К тому же контрактная армия плоха тем, что не пополняется мобилизационный резерв, — говорит Александр Алесин и объясняет, что имеет в виду: — Сегодня у нас практически все годные молодые белорусы от 18 до 27 лет обязаны служить по призыву в армии. Потом они уходят в запас — чему-то научившись, овладев воинскими специальностями, но в случае возникновения угрозы и агрессии они готовы в кратчайшие сроки мобилизоваться — так сказать, с марша в бой. Сейчас мы можем в случае большой войны выставить 450−500 тысяч человек, что очень много на маленькую страну. А в странах, где армия контрактная, служат добровольцы — и не факт, что их наберется достаточное количество. Страны Балтии, например, уже испытывают недостаток людей для комплектования армии по контракту и думают о возвращении призывной системы. Чтобы перейти на контрактную армию, должна быть достаточно большая, экономически мощная страна — поэтому я думаю, что верно — совершенствовать систему военной подготовки в стенах вузов.

— Но ведь содержать огромное количество солдат по обязательному призыву тоже наверняка недешевое удовольствие?

— Я когда-то подсчитывал, что содержание солдата контрактной службы в Америке обходится в 20 раз дороже, чем военнослужащего-призывника в Беларуси. Дело в том, что контрактник посвящает свою жизнь или значительную ее часть службе в армии. Денежное содержание должно заинтересовать его так, чтобы он не работал в фирме менеджером, а пошел рисковать своей жизнью и здоровьем в армии. Чтобы он мог содержать семью, отдыхать по западным стандартам.

Обсуждая идею президента, некоторые пользователи соцсетей в комментариях вспоминали пример Швейцарии, где воинское обучение проходят все и чуть ли не со школы.

— Просто в Швейцарии так называемая милиционная система — всеобщее вооружение народа, — объясняет Александр Алесин. — Там практически все мужчины призывного возраста добровольно проходят военную подготовку. Более того, они хранят дома оружие, военную форму и, если возникнет ситуация, предшествующая войне, они все знают, куда они с военной формой, обмундированием и оружием должны прийти. Но такая система предполагает, во-первых, особый уровень патриотизма, когда люди добровольно учатся военному делу, тратят на это свое отпускное время, а, во-вторых, такую дисциплинированность и законопослушность, что людям позволяют хранить запас огнестрельного оружия и боеприпасов дома. Это особые условия Швейцарии, которая выделяется в Европе своей ментальностью. Мы на такую систему перейти не сможем.